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Prince’in müzikal filmi geliyor

ntv.com.tr

Dünyaca ünlü efsane müzisyen Prince’in şarkılarıyla hazırlana müzikal film geliyor. Biyografik türde olmayacak filmin Mamma Mia benzeri bir yapım olması bekleniyor.

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    Nisan 2016’da hayatını kaybeden pop müziğin dünyaca ünlü ismi Prince’in şarkılarından Mamma Mia benzeri bir müzikal film yapılacak.

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    Universal Pictures, ünlü müzisyenin şarkılarının telif haklarını aldı ve müzikal geliştiriyor.

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    Filmin Freddie Mercury’nin hayatını anlayan Bohemian Rhapsody ya da Amy Winehouse’un hayatını anlatan Amy filmleri gibi biyografik olmayacağı duyurulan müzikal filmin Mamma Mia tarzında olacağı iddia edildi.

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    Filmin senaryosuyla ilgil bir açıklama yapılmazken, Universal Pictures’ın Mamma Mia’nın benzeri bir film oluşması için senaristler ve yapımcılarla görüştüğü öne sürüldü.

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    Game Of Thrones yıldızlarından Emilia Clarke ile Crazy Rich Asians filminin yıldızı Henry Golding’in başrollerde yer alacağı filmi Paul Feig yönetecek. 

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    Filmin senaristlerinden birinin ünlü oyuncu Emma Thompson olduğu öğrenildi.
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    2016 yılında 57 yaşındayken hayatını kaybeden Prince, hayatı boyunca 100 milyon kayıt satmış, sekiz Grammy, bir Altın Küre ve bir Oscar kazanmıştı.

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