Priyanka Chopra IMDb Starmetre Ödülü'nü kazandı
Hint oyuncu Priyanka Chopra, 2019 IMDb Starmetre Ödülü’nün sahibi oldu. Kanada’nın Toronto kentinde bulunan IMDb’yi ziyaret ederek ödülünü alan Chopra, kendisine oy veren hayranlarına teşekkür etti.
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2000 yılı Dünya Güzellik Yarışması birincisi ve oyuncu Priyanka Chopra, 2019 IMDb (İnternet Sinema Veri Tabanı) Starmetre Ödülü’nün sahibi oldu.
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IMDb kullanıcıları, en beğendikleri oyunculara puan vererek Starmetre’de sıralama oluşmasını sağlıyorlar.
Kanada’nın Toronto kentinde bulunan IMDb’yi (ziyaret eden ve ödülünü alan Hint oyuncu, kamera karşısına geçerek kendisine oy veren IMDb kullanıcılarına teşekkür etti.
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Sinema ve televizyon yıldızı Chopra, IMDb’de 2002’de yer alan ilk filmi Thamizhan’dan bu yana filmografisinde pek çok iyi filmin biriktiğini belirtti.
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Chopra'nın son olarak rol aldığı ve henüz gösterime girmeyen The Sky Is Pink filmi, Aisha Chaudhary'nin yaşamını konu ediniyor. Aisha, henüz altı aylık bir bebekken ona bir immün yetmezlik olan pulmoner fibroz tanısı konulur. Aisha'ya İngiltere'de kemik iliği nakli yapılması gerekiyordur. The Sky Is Pink'in hikayesi, genç kadına ve ailesinin hikayesine odaklanıyor.
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37 yaşındaki Chopra, Hint sinemasının ünlü oyuncusu olmasının yanı sıra bugüne dek Isn't It Romantic, Baywatch gibi Hollywood filmlerinde de rol aldı.
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Daha önce verdiği bir röportajda, ten rengi nedeniyle bir filmdeki rolünün elinden alındığını açıklamıştı.
“Filmden çıkarıldım. Stüdyodan ajansıma ‘O fiziksel olarak yanlış kişiydi’ denildi” şeklinde konuşan Chopra, “Savunma olarak ‘Daha mı zayıf olmam gerekiyor? Popomun daha mı dolgun olması gerekiyor? Fiziksel olarak yanlış ne demek?’ sorularını sordum ama gerçeği sonradan öğrendim” demişti. Chopra, “Bana ajansımdan, ‘Priy galiba koyu tenli olmayan biri demek istediler’ cevabını verdiler” demişti.
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Chopra ayrıca, “Hiç kimse bir kadına renginden dolayı daha az kazandığını söylemez ama gerçekte ne yazık ki böyle” ifadesini de kullanmıştı.