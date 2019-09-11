Priyanka Chopra IMDb Starmetre Ödülü'nü kazandı

Daha önce verdiği bir röportajda, ten rengi nedeniyle bir filmdeki rolünün elinden alındığını açıklamıştı.

“Filmden çıkarıldım. Stüdyodan ajansıma ‘O fiziksel olarak yanlış kişiydi’ denildi” şeklinde konuşan Chopra, “Savunma olarak ‘Daha mı zayıf olmam gerekiyor? Popomun daha mı dolgun olması gerekiyor? Fiziksel olarak yanlış ne demek?’ sorularını sordum ama gerçeği sonradan öğrendim” demişti. Chopra, “Bana ajansımdan, ‘Priy galiba koyu tenli olmayan biri demek istediler’ cevabını verdiler” demişti.