Priyanka Chopra IMDb Starmetre Ödülü'nü kazandı

Chopra'nın son olarak rol aldığı ve henüz gösterime girmeyen The Sky Is Pink filmi, Aisha Chaudhary'nin yaşamını konu ediniyor. Aisha, henüz altı aylık bir bebekken ona bir immün yetmezlik olan pulmoner fibroz tanısı konulur. Aisha'ya İngiltere'de kemik iliği nakli yapılması gerekiyordur. The Sky Is Pink'in hikayesi, genç kadına ve ailesinin hikayesine odaklanıyor.