Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Göbeklitepe açıklaması

Göbeklitepe'nin öneminin zamanla çok daha iyi anlaşılacağını vurgulayan Ortaylı, "Beraberimizde emekli büyükelçiler var. Bazılarımız daha önce gördü bazılarımız ise Göbeklitepe'yi ilk kez görme fırsatı buldu. Göbeklitepe hakkında daha önce UNESCO için raporlar hazırlamıştık. Göbeklitepe ilerleyen yıllarda çok daha fazla dikkati çekecektir. UNESCO listesinde olması bu ören yerinin etrafına da şehre de büyük bir gelir getirir" diye konuştu.

İLBER ORTAYLI GÖBEKLİTEPE'DE (TIKLA İZLE)