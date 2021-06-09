puhutv dizisi Seyyar'dan ilk bölüm fotoğrafları

puhutv orijinal dizisi ‘Seyyar’, heyecan verici hikayesi ve sürükleyici senaryosuyla 11 Haziran Cuma günü izleyici ile buluşuyor. Beyoğlu’nun arka sokaklarından bir hayat hikayesini ekrana taşıyacak olan dizi, ilk bölümüyle 11 Haziran Cuma günü puhutv’de seyirci karşısında olacak.

09.06.2021 - 12:25

puhutv dizisi Seyyar'dan ilk bölüm fotoğrafları - 1

Yapımcılığını Limon Yapım'ın üstlendiği ‘Seyyar’ seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde; Ozan Ağaç, Özge Özacar ve Erdem Kaynarca’nın yer aldığı ‘Seyyar’, merak uyandıran etkileyici senaryosu ile de dikkat çekecek. 

SEYYAR TANITIMI (TIKLA İZLE)

puhutv dizisi Seyyar'dan ilk bölüm fotoğrafları - 2

Yönetmenliğini Cem Özüduru üstlendiği ‘Seyyar’ın senaryosunu; Cem Özüduru ve Ozan Ağaç birlikte yazıyor. 

puhutv dizisi Seyyar'dan ilk bölüm fotoğrafları - 3

1. BÖLÜM KONUSU

Yasin Gencer her gece olduğu gibi bu gece de tadına doyum olmayan nohut pilavını satmaya çıkmıştır. 

puhutv dizisi Seyyar'dan ilk bölüm fotoğrafları - 4
Her zamanki yerinde çalışmaktayken başına hiç beklemediği bir olay gelir. Yan sokaktan çıkan bir genç olan Tufan aniden karşılaştığı polis kontrolüne yakalanınca yanmamak için üzerinde taşıdığı uyuşturucu paketini Yasin’in seyyar arabasına saklayıp kaçar.
puhutv dizisi Seyyar'dan ilk bölüm fotoğrafları - 5

Bu olay Yasin’i içinden çıkmak için varını yoğunu ortaya koyacağı bir mücadelenin kucağına atacaktır. Bu gece, her şeyin başladığı gecedir.

İşte ilk bölümden yansıyan kareler...

puhutv dizisi Seyyar'dan ilk bölüm fotoğrafları - 6
puhutv dizisi Seyyar'dan ilk bölüm fotoğrafları - 7
puhutv dizisi Seyyar'dan ilk bölüm fotoğrafları - 8
puhutv dizisi Seyyar'dan ilk bölüm fotoğrafları - 9
puhutv dizisi Seyyar'dan ilk bölüm fotoğrafları - 10

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