puhutv dizisi Seyyar'dan ilk bölüm fotoğrafları

09.06.2021 - 12:25
Yapımcılığını Limon Yapım'ın üstlendiği ‘Seyyar’ seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde; Ozan Ağaç, Özge Özacar ve Erdem Kaynarca’nın yer aldığı ‘Seyyar’, merak uyandıran etkileyici senaryosu ile de dikkat çekecek.
Yönetmenliğini Cem Özüduru üstlendiği ‘Seyyar’ın senaryosunu; Cem Özüduru ve Ozan Ağaç birlikte yazıyor.
1. BÖLÜM KONUSU
Yasin Gencer her gece olduğu gibi bu gece de tadına doyum olmayan nohut pilavını satmaya çıkmıştır.
Bu olay Yasin’i içinden çıkmak için varını yoğunu ortaya koyacağı bir mücadelenin kucağına atacaktır. Bu gece, her şeyin başladığı gecedir.
İşte ilk bölümden yansıyan kareler...