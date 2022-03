puhutv’de yabancı filmler seçkisi

MAZE/LABİRENT (2017): 1983'te Kuzey İrlanda'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana, Avrupa'nın en büyük hapishane firarı olarak tarihe geçen, 38 IRA tutuklusunun kaçışını konu alan etkileyici bir yapım. Tutuklanan İrlanda Cumhuriyet ordusu mensubu Larry Marley'nin gerçek öyküsünden esinlenilen Labirent’te, başrolde Tom Vaughan-Lawlor yer alıyor.

FAR FROM MEN/İNSANLIKTAN UZAKTA (2014): Cezayir Savaşı'nın başlangıcında, bir Fransız öğretmen, cinayetle suçlanan bir köylüye eşlik etmek zorunda bırakılır. Albert Camus’nün Misafir adlı öyküsünden uyarlanan ve Venedik Film Festivali’nden üç ayrı ödül ile dönen İnsanlıktan Uzak, 1950’li yıllarda bağımsızlık mücadelesi veren Cezayir’de geçiyor. David Oelhoffen tarafından yönetilen filmin başrollerinde ise Viggo Mortensen, Reda Kateb yer alıyor.

BEHAVIOR/HAL VE GİDİŞ (2014): Chala henüz on bir yaşında, uyuşturucu bağımlısı annesiyle yaşayan bir çocuktur. Dövüş köpeklerini eğitir. Carmela ise Chala’nın saygı duyduğu öğretmenidir. Bu iki insanın hayatı Carmela’nın hastalığıyla birlikte değişecektir. Ernesto Daranas imzalı Küba filmi Hal ve Gidiş, Toronto Uluslararası Film Festivali'nde Çağdaş Dünya Sineması bölümünde gösterildi.



FOG IN AUGUST/AĞUSTOS’TA SİS (2016): Robert Domes'un aynı adlı tarihi romanından uyarlanan Ağustos’ta Sis, 1942'de Sargau'da bir akıl hastanesine kapatılan 13 yaşındaki Ernst Lossa'nın gerçek hayat hikayesine odaklanıyor. Nazi döneminde geçen filmin yönetmen koltuğunda Kai Wessel oturuyor.



THE 11th HOUR/11’İNCİ SAAT (2014): İş kadını Maria, 40'lı yaşlarında, işinde her şeyi başarmış ve evlidir, ancak çocuksuz olması onu mutsuz etmektedir. 8 kez düşük yaptıktan sonra asla anne olamayacağını öğrenen Maria çocuk sahibi olmak için umutsuz ve tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Yönetmenliğini Anders Morgenthaler’in üstlendiği 11’inci Saat, bir kadının biyolojik saatine ve ne pahasına olursa olsun anne olma içgüdülerine farklı bir bakış sunuyor. Filmin başrollerinde Kim Basinger, Jordan Prentice, Peter Stormare yer alıyor.



BACKTRACK/ÖLÜM TRENİ (2015): Adrien Brody’in başrolde olduğu Ölüm Treni, Michael Petroni tarafından yazılan ve yönetilen gizemli bir gerilim filmi. Küçük kızının ölümüyle hayatı altüst olan psikolog Peter Bower, baktığı hastalarının yıllar önce aynı gün ölmüş ölüler olduğunu farkeder. Kendi akıl sağlığını yitirme pahasına da olsa bu gizemi çözmeye karar veren Peter, hiç beklemediği sürprizlerle ve ancak kendisinin düzeltebileceği bir sırla karşılaşacaktır. Adrien Brody’ye başrolde Sam Neill, Robin McLeavy, Jenni Baird eşlik ediyor.