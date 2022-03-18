puhutv’de yabancı filmler seçkisi

A FIVE STAR LIFE/BEŞ YILDIZLI BİR HAYAT (2013): Başrollerinde İtalyan sinemasının başarılı oyuncularından Margherita Buy ve Stefano Accorsi’nin oynadığı bir drama Beş Yıldızlı Bir Hayat. Irene, herkesin hayal ettiği bir işe sahiptir. Kimliğini gizleyerek, lüks otelleri denetlemekte, bu sayede tüm dünyayı gezmektedir. Ancak gerçekten hayatın bu olup olmadığını kendisine sormaktan kaçınmaktadır. Margherita Buy’a En İyi Kadın Oyuncu dalında David di Donatello'yu kazandıran filmin yönetmen koltuğunda ise Maria Sole Tognazzi oturuyor.

A MAN CALLED OVE/HAYATA RÖVEŞATA ÇEKEN ADAM (2015): Sevgili eşini kaybettikten ve emekli olduktan sonra dünyaya tamamen olumsuz bir açıdan bakan mutsuz ve huysuz Ove, yeni taşınan komşuları sayesinde hayatı, insanları sevdiği günleri yeniden hatırlayacaktır. İsveç’te son 30 senenin en fazla gişe yapan filmi olarak tarihe geçen Hayata Röveşata Çeken Adam, yabancı dilde en iyi film dahil olmak üzere 2 dalda Oscar’a aday oldu. Eleştirmenlerin ve izleyicilerin beğenisini kazanan filmin başrolünde Rolf Lassgård yer alırken, yönetmenliğini ise Hannes Holm üstleniyor.

A SECOND CHANCE/İKİNCİ BİR ŞANS (2014): Bir ebeveyn ikinci bir şans elde etmek için ne kadar ileri gidebilir? Bir uyuşturucu bağımlısının sefil dairesinde şiddetli bir aile içi anlaşmazlık vakasını araştıran polis memuru, hayatındaki en zor kararı verecektir. Bol ödüllü Danimarkalı yönetmen Susanne Bier’in yönetmen koltuğunda oturduğu İkinci Bir Şans’ın başrolünde Game Of Thrones’un yıldızı Nikolaj Coster-Waldau yer alıyor.

BACKCOUNTRY/ÖLÜM ORMANI (2014): Ölüm Ormanı, gerçek bir hikayeye dayanan etkileyici bir gerilim filmi. Şehirli bir çift, ormanda kampa gider. Rehberden ayrılan ve yollarını kaybedince, insan yiyen kara ayının saldırısına uğrar. Adam MacDonald tarafından yönetilen, gerilim/korku filmi Ölüm Ormanı’nın başrollerini Jeff Roop ile Missy Peregrym paylaşıyor.

BEATRIZ AT DINNER/BEATRİZ AKŞAM YEMEĞİNDE (2017): Senaryosunu Mike White'ın yazdığı Miguel Arteta'nın yönetmenliğini üstlendiği filmde, başrolde Salma Hayek’e John Lithgow, Chloë Sevigny gibi yıldızlar eşlik ediyor. Beatriz, Meksika’dan Los Angeles’a göçmen olarak gelen bir alternatif tıp çalışanıdır. Kendisine yeni bir hayat kurma ve kariyer yapma hayalleri kuran Beatriz’in hayatı bir yemek davetiyle değişir. Beatriz için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

COLUMBUS/COLUMBUS (2017): 2017 yılının en iyi eleştiriler alan bağımsız filmlerinden biri olan ve Gotham Ödülleri’nde 3 adaylık kazanan Kogonada imzalı bir film. Indiana'da mahsur kalan ve yerel kütüphanede çalışan genç mimarlık meraklısı ile arkadaşlık kuran ünlü bir mimarlık aliminin oğlunun hikayesini konu edinen Columbus’un başrollerini John Co, Haley Lu Richardson, Parker Posey ve Rory Culkin paylaşıyor.

LA DREAM TEAM/RÜYA TAKIMI (2016): Bir futbol yıldızı sakatlanır ve bir süreliğine top oynayamaz. Menajeri tarafından memleketine gönderilen yıldız, 15 senedir görmediği babası ile aynı evde yaşamaya çalışırken bir yandan mahalle takımındaki çocuklara futbol öğretmek zorunda kalır. Yönetmenliğini Thomas Sorriaux’nun üstlendiği bir komedi Rüya Takımı. Başrolde Gerard Depardieu'nün yanı sıra Medi Sadoun ve Chantal Lauby yer alıyor.