puhutv’de yabancı filmler seçkisi

Haberler 18.03.2022 - 13:02
Başrollerini Anand Batbileg, Tristan Göbel ve Mercedes Müller’in yer aldığı Goodbye Berlin / Elveda Berlin, başrolde Salma Hayek’e John Lithgow, Chloë Sevigny gibi yıldızların eşlik ettiği Beatriz At Dinner / Beatriz Akşam Yemeğinde, Posy Simmonds’ın aynı adlı resimli romanından uyarlanan Gemma Bovery / Aşkın Dili, Oscar’lı yıldız Natalie Portman’a, Vanessa Paradis ile Johnny Depp’in kyouncu kızları Lily-Rose Depp’in eşlik ettiği Planetarium, başrolünde Elle Fanning’in yer aldığı Mary Shelley ve daha bir çok film puhutv’de…
A FIVE STAR LIFE/BEŞ YILDIZLI BİR HAYAT (2013): Başrollerinde İtalyan sinemasının başarılı oyuncularından Margherita Buy ve Stefano Accorsi’nin oynadığı bir drama Beş Yıldızlı Bir Hayat. Irene, herkesin hayal ettiği bir işe sahiptir. Kimliğini gizleyerek, lüks otelleri denetlemekte, bu sayede tüm dünyayı gezmektedir. Ancak gerçekten hayatın bu olup olmadığını kendisine sormaktan kaçınmaktadır. Margherita Buy’a En İyi Kadın Oyuncu dalında David di Donatello'yu kazandıran filmin yönetmen koltuğunda ise Maria Sole Tognazzi oturuyor.
A MAN CALLED OVE/HAYATA RÖVEŞATA ÇEKEN ADAM (2015): Sevgili eşini kaybettikten ve emekli olduktan sonra dünyaya tamamen olumsuz bir açıdan bakan mutsuz ve huysuz Ove, yeni taşınan komşuları sayesinde hayatı, insanları sevdiği günleri yeniden hatırlayacaktır. İsveç’te son 30 senenin en fazla gişe yapan filmi olarak tarihe geçen Hayata Röveşata Çeken Adam, yabancı dilde en iyi film dahil olmak üzere 2 dalda Oscar’a aday oldu. Eleştirmenlerin ve izleyicilerin beğenisini kazanan filmin başrolünde Rolf Lassgård yer alırken, yönetmenliğini ise Hannes Holm üstleniyor.
A SECOND CHANCE/İKİNCİ BİR ŞANS (2014): Bir ebeveyn ikinci bir şans elde etmek için ne kadar ileri gidebilir? Bir uyuşturucu bağımlısının sefil dairesinde şiddetli bir aile içi anlaşmazlık vakasını araştıran polis memuru, hayatındaki en zor kararı verecektir. Bol ödüllü Danimarkalı yönetmen Susanne Bier’in yönetmen koltuğunda oturduğu İkinci Bir Şans’ın başrolünde Game Of Thrones’un yıldızı Nikolaj Coster-Waldau yer alıyor.
BACKCOUNTRY/ÖLÜM ORMANI (2014): Ölüm Ormanı, gerçek bir hikayeye dayanan etkileyici bir gerilim filmi. Şehirli bir çift, ormanda kampa gider. Rehberden ayrılan ve yollarını kaybedince, insan yiyen kara ayının saldırısına uğrar. Adam MacDonald tarafından yönetilen, gerilim/korku filmi Ölüm Ormanı’nın başrollerini Jeff Roop ile Missy Peregrym paylaşıyor.
BEATRIZ AT DINNER/BEATRİZ AKŞAM YEMEĞİNDE (2017): Senaryosunu Mike White'ın yazdığı Miguel Arteta'nın yönetmenliğini üstlendiği filmde, başrolde Salma Hayek’e John Lithgow, Chloë Sevigny gibi yıldızlar eşlik ediyor. Beatriz, Meksika’dan Los Angeles’a göçmen olarak gelen bir alternatif tıp çalışanıdır. Kendisine yeni bir hayat kurma ve kariyer yapma hayalleri kuran Beatriz’in hayatı bir yemek davetiyle değişir. Beatriz için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
COLUMBUS/COLUMBUS (2017): 2017 yılının en iyi eleştiriler alan bağımsız filmlerinden biri olan ve Gotham Ödülleri’nde 3 adaylık kazanan Kogonada imzalı bir film. Indiana'da mahsur kalan ve yerel kütüphanede çalışan genç mimarlık meraklısı ile arkadaşlık kuran ünlü bir mimarlık aliminin oğlunun hikayesini konu edinen Columbus’un başrollerini John Co, Haley Lu Richardson, Parker Posey ve Rory Culkin paylaşıyor.
LA DREAM TEAM/RÜYA TAKIMI (2016): Bir futbol yıldızı sakatlanır ve bir süreliğine top oynayamaz. Menajeri tarafından memleketine gönderilen yıldız, 15 senedir görmediği babası ile aynı evde yaşamaya çalışırken bir yandan mahalle takımındaki çocuklara futbol öğretmek zorunda kalır. Yönetmenliğini Thomas Sorriaux’nun üstlendiği bir komedi Rüya Takımı. Başrolde Gerard Depardieu'nün yanı sıra Medi Sadoun ve Chantal Lauby yer alıyor.
GOODBYE BERLIN/ELVEDA BERLİN (2016): Herrndorf'un çok satan romanı Tschick'ten uyarlanan, yönetmenliğini Fatih Akın'ın yaptığı komedi-drama filmi, yaz tatillerinde bir araba çalan ve Doğu Almanya'da eksantrik bir yolculuğa çıkan Berlin'den iki genç yabancıyı anlatıyor. Annesi rehabilitasyon merkezine yatırılmış ve babası da iş gezisinde olan Maik yaz tatilini tek başına geçirecektir. Ancak Tschick kapısında çalıntı bir arabayla belirince plansız programsız bir yolculuğa çıkarlar. Elveda Berlin’in başrollerini Anand Batbileg, Tristan Göbel ve Mercedes Müller üstleniyor.
SEA FOG (HAEMOO)/DENİZ SİSİ (2014): Bir balıkçı teknesinin mürettebatı, Çin’den Kore’ye yasadışı yollarla göçmenleri taşımak için riskli bir anlaşma yapar. Güney Kore sinemasının yıldızı Bong Joon-ho’nun senaristleri arasında olduğu film, denizde geçen, politik tonlara sahip gerilimli bir serüven. Prömiyeri Toronto Film Festivali‘nde yapılan ve gerçek bir öyküden esinlenilen filmin başrollerini Kim Yoon-seok ve Park Yoochun paylaşıyor.
LABYRINTH OF LIES/ YALAN LABİRENTİ (2014): Yabancı Dilde En İyi Film dalında Almanya’nın Oscar adayı seçilen Yalan Labirenti, Nazi dönemi sonrası tüm dünyanın soykırımdan bihaber olduğu süreçte gerçekleri açığa çıkarmak için çalışan idealist bir savcının serüvenini beyazperdeye getiriyor. Giulio Ricciarelli’nin yönetmen koltuğunda yer aldığı Yalan Labirenti’nde başrolde Alexander Fehling yer alıyor. Gerçek olaylara dayanan film, Toronto Uluslararası Film Festivali'nde Çağdaş Dünya Sineması bölümünde gösterildi.
LETO/YAZ (2018): Kirill Serebrennikov'un yönettiği drama Leto seyirciyi 1980’lerin başındaki Leningrad’a davet ediyor. Sovyet Birliği’nin yaşamakta olduğu dönüşüm, gündelik hayata ve dolayısıyla kültür sanat üretimine de yansımış durumda. Leto, böylesi bir atmosferde açılmış bir rock kulübü çevresinde gelişen olayları anlatıyor. Prömiyerini Cannes Film Festivali’nde gerçekleştiren filmin başrollerinde Irina Starshenbaum ve Teo Yoo yer alıyor.
LEN AND COMPANY/LEN İNZİVADA (2015): Örümcek Adam'ın kötü adamı Dr. Curt Connors'u canlandıran Rhys Ifans bu kez başarılı bir müzik prodüktörü olan Len rolünde karşımıza çıkıyor. Len ani bir kararla işten elini eteğini çeker ve New York'un dışında inzivaya çekilir. Fakat huzura eremez çünkü oğlu ve zirveye çıkarttığı pop yıldızı bazı soruların yanıtlarını alabilmek için kapısını çalar. Tim Godsall ve Katie Knight tarafından yazılan ve yönetilen bir komedi drama olan Len İnzivada’nın başrollerini Rhys Ifans, Juno Temple, Jack Kilmer ve Kathryn Hahn paylaşıyor.
LISTEN UP PHILIP/BANA BAK PHILIP (2014): Philip ikinci romanın basılmasını beklerken sinir harbi yaşayan bir yazardır. Yayıncısıyla romanın promosyonu konusunda bir türlü anlaşamazlar. Aynı zamanda yaşadığı yerdeki bitmek bilmez gürültü ve kalabalıktan şikayetçidir, sevgilisiyle arasındaki ilişkinin sorunları ise ayrı bir derttir. Uzak ve sakin bir yerde tatile çıkıp hayalini kurduğu huzuru bulmaya karar verir. Alex Ross Perry tarafından yazılıp yönetilen komedi-drama filminin başrollerinde Jason Schwartzman, Elisabeth Moss ve Jonathan Pryce yer alıyor.
RGB/RGB (2018): Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'nin ikinci kadın Yargıç Yardımcısı Ruth Bader Ginsburg'un olağanüstü hayatına ve kariyerine odaklanan bir belgesel film. BAFTA En İyi Belgesel Ödülü dahil olmak üzere birçok ödüle layık gösterilen filmde Ruth Bader Ginsburg, Gloria Steinem, Nina Totenberg ve Bill Clinton yer alıyor. 2018'in en yüksek hasılat yapan belgesellerinden biri olan RGB’nin yönetmenliğini ise Julie Cohen ve Betsy West üstleniyor.
SUCKER/ENAYİ (2015): Lawrence, lisede kopya çektiği için sınıfta kalınca, doktor olma hayalleri suya düşer. Yaz gelince evine gönderilen genç adam, burada dolandırıcı bir profesör ve onun kızı ile tanışır. Lawrence bu süreçte aşkın en sinsi sahtekarlıktan bile daha komplike bir şey olduğunu öğrenecektir. Matchstick Men, Nine Quees gibi üçkağıt filmlerinin izinden giden Enayi’nin başrolünde Timothy Spall yer alıyor.
THE GIRL WHO INVENTED KISSING/ÖPÜŞMEYİ İCAT EDEN KIZ (2017): Asi ruhlu bir genç kız iki kardeşin işlettiği bara gelir ve çocukluk travmasından dolayı zeka olarak geri kalmış en büyük kardeşle yakınlık kurar. Bu gizemli kızın iki kardeşin sessiz hayatını bozması çok uzun sürmez. Öpüşmeyi İcat Eden Kız, Tom Sierchio tarafından yazılan ve yönetilen, Vincent Piazza, Dash Mihok, Suki Waterhouse, Luke Wilson ve Abbie Cornish'in rol aldıkları romantik bir drama.
THE PRICE OF FAME/ŞÖHRETİN BEDELİ (2014): Charlie Chaplin’in İsviçre’ye defnedilen cenazesinin birkaç ay sonra fidye için çalınması 70’li yılların en çok ses getiren olaylarından biriydi. Şöhretin Bedeli, işte bu olayı dramatik ama eğlenceli bir dille beyazperdeye aktarıyor. Xavier Beauvois tarafından yazılan ve yönetilen Fransız filminin başrollerini ise Benoit Poelvoorde, Roschdy Zem, Nadine Labaki paylaşıyor.
THE WAILING/KARA BÜYÜ (2016): Kore’de küçük bir kasabaya Japonca konuşan yaşlı bir adam gelir. Aynı dönemde kasabada kimi insanların saldırganlaşması hatta cinayet işlemesiyle sonuçlanan vakalar görülür. Polis olayı araştırmaya çalışırken, durumu kasabaya gelen gizemli yabancıyla ilişkilendirenler de olur. Zamanla batıl inançlar ve paranoya, bilimsel araştırma yöntemlerinin önüne geçer. Komiser, olayı çözmeye çalışırken hem kendisini hem de ailesini kara büyü ve şamanların çevrelediği bir kabusun içinde bulur. Ülkesinde gişe rekorları kıran ve Cannes Film Festivali’nde çok konuşulan Kara Büyü’nün yönetmenliğini Na Hong-jin üstleniyor.
THEIR FINEST/AŞKIN ÇEKİMİ (2016): One Day ve An Education filmleriyle tanınan yönetmen Lone Scherfig’in, Gemma Arterton ve Sam Claflin’i buluşturduğu romantik komedi. Lissa Evans’ın romanından uyarlanan film, sinemaya ve sinemacılara yazılmış bir aşk mektubu olarak nitelendiriliyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında propaganda amaçlı film çeken bir ekibe kadın senarist olarak katılan Catrin Cole'un hikayesini anlatan Aşkın Çekimi, dönemi iyi yansıtan romantik bir drama. Oscar adayı yapımcıların imzasını taşıyan filmin başrollerindeki Gemma Arterton ve Sam Claflin’e ise usta aktörler Bill Nighy ve Jeremy Irons eşlik ediyor.
TWO BIT WALTZ/İKİ PARALIK VALS (2014): 18 yaşına bir hafta kalan genç kız Maude okuldan uzaklaştırılır, en iyi arkadaşı tarafından yarı yolda bırakılır ve aşık olduğu delikanlı tarafından terk edilir. Büyükannesi yeni ölmüştür ve Maude’a üniversiteye gitmesi şartıyla ciddi bir miras bırakır. Clara Mamet tarafından yazılan ve yönetilen dramın başrollerinde Clara Mamet ve William H. Macy yer alıyor.
A BRILLIANT YOUNG MIND (X+Y)/X+Y (2014): İzleyici favorisi haline gelmiş pek çok popüler klasik hikayenin bir karışımını sunan X+Y, genç bir matematik dehasının hikayesini konu ediyor. Oyunculuk performanslarıyla adından söz ettiren filmde Hugo’nun yıldızı Asa Butterfield küçük yaşta otizm teşhisi konmuş asosyal bir genci canlandırıyor. İnsanlarla iletişim kurmakta zorlanan Nathan’ın hayattaki tek dostu sayılar. Fakat öğretmeni onun yeteneklerini fark etmeye başlayınca Nathan’ın önünde yeni kapılar açılıyor.
GEMMA BOVERY/AŞKIN DİLİ (2014): Son dönemin gözde oyuncularından Gemma Arterton, bu kez şirin bir Normandiya kasabasında karşımıza çıkıyor. İngiliz çift Gemma ve Charlie Bovery, bir Fransız kasabasına yerleşir. Gemma burada, emekliliğini kasabada fırıncılık yaparak geçiren Martin’le tanışır. Gemma’nın ünlü roman kahramanı Madame Bovary ile olan isim benzerliği, bir edebiyat tutkunu ve özellikle Flaubert hayranı olan Martin’i derinden etkiler. Posy Simmonds’ın aynı adlı resimli romanından uyarlanan Aşkın Dili, gerçek hayat ve edebiyatın iç içe geçtiği bir romantik komedi.
VILLE-MARIE/VILLE-MARIE (2015): Fransız bir aktris olan Sophie, Montreal’e yerleşip, gerçek babasının kim olduğunu arayan oğlu ile arasındaki sıkıntılı ilişkisini yeniden gözden geçirmeye karar verir. Bu sırada stresli bir hayat geçiren ambulans şoförü ve onun koruyucu melekliğini yapan bir hemşire bu olaylar silsilesine dahil olur ve bu dörtlünün yolu Ville-Marie hastanesinde kesişir. Prömiyerini Toronto Film Festivali’nde gerçekleştiren filmin başrolünde Monicca Belluci yer alıyor.
LATIN LOVER/LATİN SEVGİLİ (2015): Eski bir aktör olan Saverio Crispo’nun ölümünün 10’uncu senesinde doğduğu kasabada bir anma etkinliği düzenlenir. Çapkınlığıyla ünlü Saverio'nun kalabalık ve renkli aile üyelerinin bir araya gelmesi, sırların ortaya dökülmesine yol açar. Eğlenceli senaryosuyla dikkat çeken film, İtalyan sinemasının altın çağına ışık tutuyor. Latin Sevgili, yönetmenliğini Cristina Comencini’nin üstlendiği bir yapım. Başrollerinde Toni Bertorelli, Valeria Bruni Tedeschi, Virna Lisi yer alıyor.
LOST AND LOVE/KAÇIRILAN ÇOCUK (2015): Lei, 2 yaşındayken kaybolan oğlunu bulmak için 14 yıl süren bir arayışa girer. Bu esnada genç bir tamirci olan Ceng’le tanışır. Ceng kendisi de 4 yaşında kaçırılmıştır ve çocukluğunu ancak birkaç silik anıyla hatırlamaktadır. İki kayıp ruh arasında beklenmedik bir dostluk doğar. Gerçek bir hikayeye dayanan filmin yönetmenliğini Peng Sanyuan’ın üstlenirken, başrolünde Hong Kong süperstarı Andy Lau yer alıyor.
BEYOND THE BRICK: A LEGO BRICKUMENTARY/BİR LEGO BELGESELİ (2014): LEGO’ların çocuklardan sanatçılara, yenilikçilerden koleksiyonculara her yaştan insan tarafından sevilen küresel bir fenomene nasıl dönüştüğünü anlatan belgesel filminin yönetmen koltuğunda, Oscar ödülllü Daniel Junge ve Oscar adayı Kief Davidson yer alıyor. Oyuncu Jason Bateman'in anlatıcılığını üstlendiri yapım dünyanın dört bir yanında LEGO hayranları tarafından ilgiyle karşılandı. Bu eğlenceli belgesel, insan yaratıcılığını ve dünyayı anlama şeklimizi LEGO üzerinden inceleyip, bizlere LEGO dünyasının kapılarını açıyor.
MY BLIND DATE WITH LIFE/KÖR TALİHİM (2017): Hırslı bir adam olan Saliya’nın, gençliğinden beri en büyük hayali lüks bir otelde çalışmaktır. Ancak gençlik yıllarında yaşadığı bir kazadan dolayı görme yetisinin önemli bir kısmını yitirir. O inatçı bir biçimde hayalinin peşinden gider ve hiç kimseye körlüğünden bahsetmeden Münih’in en lüks otelinde işe alınır. Onu hayalini kurduğu bu noktaya getiren azmi, otelde tanışacağı bir kıza aşık olmasıyla yavaş yavaş yerini hüsrana bırakacaktır. Saliya Kahawatte'nin otobiyografisden uyarlanan Kör Talihim’in başrollerini Kostja Ullmann, Rouven Blessing ve Anna Maria Mühe paylaşıyor.
MARY SHELLEY/MARY SHELLEY (2017): Frankeştayn romanın yazarı Mary Shelley’nin olağanüstü hayatını konu alan filmin başrolünde Elle Fanning yer alıyor. Gerçek hayatı da yarattığı ölümsüz karakter Frankeştayn kadar fantastik ve ilgi çekici olan Mary Wollstonecraft, 1800’lerin Londra’sında dönemin en gözde romantik şairi Percy Shelley’e aşık olur. İki edebiyat tutkununun sarsıcı ve kural tanımayan aşkı, yaşayacakları kişisel trajedilerin de etkisiyle genç kadının yazma arzusunu ateşler. Romanın yazılışının 200. yılında, dünya prömiyerini Uluslararası Toronto Film Festivali’nde yapan filmde Elle Fanning’e Douglas Booth, Maisie Williams ve Tom Sturridge eşlik ediyor.
10x10/10x10 (2018): Luke Evans ve Kelly Reilly'nin başrollerinde yer aldığı 10x10, gittiği yoga dersinin çıkışında alıkonan Cathy ile kendisini kaçırıp ses geçirmez bir odada hapseden Lewis arasındaki gizemli hikayeyi anlatıyor. 10 Cloverfield Lane ve Cube gibi filmlerin izinden giden gerilim filminin yönetmenliğini ise Suzi Ewing üstleniyor.
PLANETARIUM/PLANETARIUM (2016): Oscar’lı yıldız Natalie Portman’a, Vanessa Paradis ile Johnny Depp’in kyouncu kızları Lily-Rose Depp’in eşlik ettiği Planetarium, 1930’ların Paris’inde geçiyor. Gerçek bir olaydan esinlenen filmde ruhlarla iletişime geçebildiğine inanılan Amerikalı Laura ve Kate Barlow kardeşler bu yeteneği sahnede sergiledikleri dünya turlarının son ayağını tamamlamak üzere Paris’e gelirler. Kardeşlerin performansı, nüfuzlu bir film yapımcısı olan Korben’in dikkatini çeker. Barlow Kardeşler kendilerini bir anda zamanın en popüler sanatı olan sinemanın içinde, sıra dışı bir yapımın ortasında bulur. Prömiyeri Venedik Film Festivalinde gerçekleştirilen yönetmen koltuğunda Rebecca Zlotowski var.
THE KEEPING ROOM/ODA (2014): Amerikan iç savaşı sonrası babaları ve erkek kardeşleri savaşmak üzere evi terk edince Augusta, kız kardeşi Louise ve genç köleleri Mad, dağda tek başlarına kalırlar. Üç kadın, Birlik Ordusu'ndan ayrılan iki haydut askerden evlerini ve kendilerini korumak için savaşmak zorundadır. Prömiyeri Toronto Uluslararası Film Fetivali’nde gerçekleştirilen filmin yönetmenliğini Daniel Barber üstlenirken başrollerini Brit Marling, Sam Worthington ve Hailee Steinfeld paylaşıyor.
MAZE/LABİRENT (2017): 1983'te Kuzey İrlanda'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana, Avrupa'nın en büyük hapishane firarı olarak tarihe geçen, 38 IRA tutuklusunun kaçışını konu alan etkileyici bir yapım. Tutuklanan İrlanda Cumhuriyet ordusu mensubu Larry Marley'nin gerçek öyküsünden esinlenilen Labirent’te, başrolde Tom Vaughan-Lawlor yer alıyor.
FAR FROM MEN/İNSANLIKTAN UZAKTA (2014): Cezayir Savaşı'nın başlangıcında, bir Fransız öğretmen, cinayetle suçlanan bir köylüye eşlik etmek zorunda bırakılır. Albert Camus’nün Misafir adlı öyküsünden uyarlanan ve Venedik Film Festivali’nden üç ayrı ödül ile dönen İnsanlıktan Uzak, 1950’li yıllarda bağımsızlık mücadelesi veren Cezayir’de geçiyor. David Oelhoffen tarafından yönetilen filmin başrollerinde ise Viggo Mortensen, Reda Kateb yer alıyor.
BEHAVIOR/HAL VE GİDİŞ (2014): Chala henüz on bir yaşında, uyuşturucu bağımlısı annesiyle yaşayan bir çocuktur. Dövüş köpeklerini eğitir. Carmela ise Chala’nın saygı duyduğu öğretmenidir. Bu iki insanın hayatı Carmela’nın hastalığıyla birlikte değişecektir. Ernesto Daranas imzalı Küba filmi Hal ve Gidiş, Toronto Uluslararası Film Festivali'nde Çağdaş Dünya Sineması bölümünde gösterildi.
FOG IN AUGUST/AĞUSTOS’TA SİS (2016): Robert Domes'un aynı adlı tarihi romanından uyarlanan Ağustos’ta Sis, 1942'de Sargau'da bir akıl hastanesine kapatılan 13 yaşındaki Ernst Lossa'nın gerçek hayat hikayesine odaklanıyor. Nazi döneminde geçen filmin yönetmen koltuğunda Kai Wessel oturuyor.
THE 11th HOUR/11’İNCİ SAAT (2014): İş kadını Maria, 40'lı yaşlarında, işinde her şeyi başarmış ve evlidir, ancak çocuksuz olması onu mutsuz etmektedir. 8 kez düşük yaptıktan sonra asla anne olamayacağını öğrenen Maria çocuk sahibi olmak için umutsuz ve tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Yönetmenliğini Anders Morgenthaler’in üstlendiği 11’inci Saat, bir kadının biyolojik saatine ve ne pahasına olursa olsun anne olma içgüdülerine farklı bir bakış sunuyor. Filmin başrollerinde Kim Basinger, Jordan Prentice, Peter Stormare yer alıyor.
BACKTRACK/ÖLÜM TRENİ (2015): Adrien Brody’in başrolde olduğu Ölüm Treni, Michael Petroni tarafından yazılan ve yönetilen gizemli bir gerilim filmi. Küçük kızının ölümüyle hayatı altüst olan psikolog Peter Bower, baktığı hastalarının yıllar önce aynı gün ölmüş ölüler olduğunu farkeder. Kendi akıl sağlığını yitirme pahasına da olsa bu gizemi çözmeye karar veren Peter, hiç beklemediği sürprizlerle ve ancak kendisinin düzeltebileceği bir sırla karşılaşacaktır. Adrien Brody’ye başrolde Sam Neill, Robin McLeavy, Jenni Baird eşlik ediyor.