puhutv'nin yeni dizisi Seyyar'ın Suat'ı Erdem Kaynarca: Onu anlıyorum ama onun durumunda olmak istemezdim

ntv.com.tr 25.06.2021 - 07:05
Seyyar ile yolunuz nasıl kesişti, nasıl bir hikayenin içinde sizi hangi rolle izleyeceğiz?
- Cem ve Ozan cast bakarken projeyi benimle paylaşmak istemişler, aslında onların teklifiyle SuatWla yolum kesişmiş oldu.. Senaryoyu okurken soluksuz bir şekilde bitirdiğimi farkedince İçim o an projeye ısındı. ilk okuduğumda karanlık bir çizgi roman dünyasını anımsattı bana Cem’in çizgisi ve takipçisi olmamda beni cezbetti. Suat daha önce pek anlatılmamış tarzda bir polis, İyi biri olmak istemesine rağmen hayatındaki bazı zorunluluklar onu karanlık biri olarak görmemize sebep oluyor.
Gerçek hayattaki Erdem ile dizideki Suat arasında ne tür farklar veya benzerlikler var?
- Pek bir benzerlik yok aslında. Suat sokakta karşılaştığınızda yolunuzu değiştirmek isteyeceğiniz tiplerden. Ben ise hayatta insanların gülümsemesini önemserim. Suat kendi eksikliklerinden ötürü güzelliklere düşmanlaşmış birisi. Suat’ı anlıyorum ama onun durumunda olmak istemezdim. Ortak nokta olarak kararlılık diyebilirim belki.
Çalışırken olmazsa olmazlarınız var mıdır? (Odaklanma ve daha başarılı olmak için bir sırrınız ya da hazırlıklarınız gibi)
- Genel olarak mesleğime olimpiyatlara hazırlanan bir sporcu özeniyle yaklaşırım. Konu iş olduğunda disiplin her şeyden önce gelir. Çalışma günlerinin sabahında özellikle yoga ve meditasyon yapıyorum, zorlu bir set gününü en verimli ve odaklı şekilde geçirmeme çok yardımcı oluyor.
Kamera önü dışında sanırım sahne sanatlarında da çalışmalarınız var. Orada çalışmalarınız nasıl ilerliyor? (Neler yaptı, neler yapmayı hedefliyor)
- Aslında kariyerime tiyatro oyuncusu olarak giriş yaptım, neredeyse 10 senedir sahneye çıkmadığım seyirciyle buluşmadığım tek bir sezonum bile olmadı Covid ile tanışana kadar. Çoğu zaman sezonda 2-3 oyunda aynı anda oynayarak seyirciyle buluştum. O yüzden pandemi yüzünden canlı şekilde seyirciyle aynı mekanda buluşamamak beni başta epey sarstı. Fakat yine tiyatronun olmadığı sezonda sahnede olabilmenin yolunu buldum. Pandemi sürecinde 3 farklı dijital oyunda yer aldım. Şimdi ise 19 Haziran’da prömiyerini yapacağımız oyunumuz Monologlar Müzesi: Hostel projesinin provasındayım. Pandeminin başından beri ilk kez fiziksel olarak seyirciyle buluşacağımız bir oyun olacak. Cumartesi günleri gündüz saatlerinde Balat’ta seyirciyle buluşacağız. Epey heyecanlıyım bu konuda.
Sürekli gelişen ve hergün bir yenisi daha seyirciye sunulan dijital platformlar hakkında düşünceniz nedir, hem oyuncu hem izleyici olarak?
- Sahip olduğumuz potansiyeli henüz gerçekleştirebildiğimizi düşünmüyorum. Etrafıma baktığımda oyuncu, senarist, yönetmen vs dünya standartlarında yetenekli insanlar olduğunu görüyorum ve doğru şekilde bir araya gelindikçe de işlerin kalitesindeki farkıda görebiliyoruz artık. Önümüzün daha aydınlık olduğuna inanıyorum.
Favori kitap, dizi/film, aktivite ve yemeğiniz nedir?
- Benim için çok zor bi soru oldu bu çünkü Birini söylesem öbürünü hatrı kalır... Ama aklıma ilk gelenleri söylersem; David Foster Wallace’ın Infinite Jest romanı benim için çok özeldir. John Fowles’ın Magus’u da öyle. Zen ve Motorsiklet Bakım Sanatı kitabıda çok değerlidir. Tabiki Raymond Carver’ın bütün öyküleri! Dizilerden The Boys son yıllarda izlediğim en iyi işlerden. Bu aralar Mare of Easttown’u izliyorum Kate Winslet oyunculuk dersi veriyor resmen, oyuncu adaylarına izlemelerini tavsiye ederim.
Nereli, hangi takımlı?
- Kütük Eskişehir; ama baba tarafı balkanlardan ve Bulgaristan’dan göçmüşler. Anne tarafımsa mısır kıptisi. Ortaya karışık o yüzden dünyalıyım diyelim. Takımım şampiyon Beşiktaş!