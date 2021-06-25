puhutv'nin yeni dizisi Seyyar'ın Suat'ı Erdem Kaynarca: Onu anlıyorum ama onun durumunda olmak istemezdim

"KARANLIK BİR ÇİZGİ ROMAN DÜNYASI"

Seyyar ile yolunuz nasıl kesişti, nasıl bir hikayenin içinde sizi hangi rolle izleyeceğiz?

- Cem ve Ozan cast bakarken projeyi benimle paylaşmak istemişler, aslında onların teklifiyle SuatWla yolum kesişmiş oldu.. Senaryoyu okurken soluksuz bir şekilde bitirdiğimi farkedince İçim o an projeye ısındı. ilk okuduğumda karanlık bir çizgi roman dünyasını anımsattı bana Cem’in çizgisi ve takipçisi olmamda beni cezbetti. Suat daha önce pek anlatılmamış tarzda bir polis, İyi biri olmak istemesine rağmen hayatındaki bazı zorunluluklar onu karanlık biri olarak görmemize sebep oluyor.