Pulur Höyük'te neolitik dönemin izleri aranacak

21.09.2021 - 11:11
Dr. Rabia Akarsu, Höyük kazılarının kültürel bilgi ve kültürel gelişim anlamında en iyi bilgileri veren kazılar olduğuna dikkat çekti.
Akarsu, "Erzurum'da özellikle Karaz olarak adlandırılan önemli kültür silsilesi var. Kuzeyde Kura-Aras bölgesinden yanı Güney Kafkasya'dan güneyde Filistin Doğu Akdeniz kıyılarına ilerleyen çok geniş alanda izlenebilir bir kültür. Bu kültürün önemli ayaklarından bir tanesi de Erzurum Pulur Höyük. Pulur Höyük'te Karaz kültürüne dair karakteristik ögeler bulunuyor. Bizim bu kazılarla iddiamız şu; Karaz kültüründen önce gelişmiş kültürler olmalı, neolitik dönem olmalı. Neolitik dönemin izlerini bu çalışmayla ortaya koymayı hedefliyoruz" dedi.