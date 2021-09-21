Pulur Höyük'te neolitik dönemin izleri aranacak

Pulur Höyük'te kazı yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin çıktı. İlk olarak 1960 yılında Dr. Hamit Zübeyir Koşay ve Macar arkeolog Hermann Vary başkanlığında yapılan kazıdan sonra bakanlıktan 250x100 metre boyutlarında ve 17 metre yüksekliğindeki höyükte kazı yapılmasına ikinci kez onay çıkmış oldu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Rabia Akarsu'nun bilimsel başkanlığını yaptığı, 7 kişilik lisans ve lisansüstü öğrenci ile 4 işçinin görev aldığı kazı, höyüğün en tepe noktasından başladı.





