Pussycat Dolls üyeleri turne iptalini Instagram'dan öğrendi

Sutta ve Carmit Bachar "Her iki durumda da bu, sonsuza kadar minnettar olacağımız harika anılarla dolu, inanılmaz, yaşam değiştiren deneyimin bir bölümünün sonu gibi görünüyor. Turnemizin sonu olabilir ama hikayemizin değil. Sonsuza dek yaşayacak bir kardeşliğimiz var” diye yazdı.



Grubun diğer üyeleri, 39 yaşındaki Kimberly Wyatt ve 37 yaşındaki Melody Thornton, henüz kamuoyuna durumla ilgili açıklama yapmad