Pussycat Dolls üyeleri turne iptalini Instagram'dan öğrendi

Pussycat Dolls grubunun yıllar sonra gerçekleşecek turnesinin iptal edildi. Grup üyüleri, üzücü haberi solist Nicole Scherzinger'in Instagram paylaşımından öğrendikleri için duruma tepki gösterdi.

Haberler 11.01.2022 - 11:29

Pussycat Dolls üyeleri turne iptalini Instagram'dan öğrendi - 1

Nicole Scherzinger; solistliğini üstlendiği, yıllar önce dağılan ve geçtiğimiz sene yeniden bir araya gelmesinin ardından turne planları yapan Pussycat Dolls grubunun konserlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Pussycat Dolls üyeleri turne iptalini Instagram'dan öğrendi - 2

Şarkıcı, Instagram hesabından “Herkese aldıkları biletleri ve destekleri için teşekkür ederim. Pandemi nedeniyle tur tarihlerimiz iptal edildi. Bu projeyi yeniden hayata geçirmek için tüm çabamı harcadım ve bu karardan dolayı üzüntü duydum. Lütfen herkes kendine dikkat etsin” ifadelerini kullandı.

Pussycat Dolls üyeleri turne iptalini Instagram'dan öğrendi - 3

Açıklamanın ardından, grubun diğer üyelerinin bu durumdan haberi olmadıkları ortaya çıktı. Sherzinger’den sonra Jessica Sutta ve Carmit Bachar duruma tepki gösterdi.

Pussycat Dolls üyeleri turne iptalini Instagram'dan öğrendi - 4

Grubun iki üyesi "Pussycat Dolls'un yeniden bir araya gelme turnesinin iptal edildiğini Instagram'da paylaşılan bir duyuruyla öğrendiğimiz için inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradığımızı söylemek istiyoruz. Şu ana kadar bununla ilgili resmi bir açıklama bulunmamakta" dedi.

Pussycat Dolls üyeleri turne iptalini Instagram'dan öğrendi - 5

Sutta ve Carmit Bachar "Her iki durumda da bu, sonsuza kadar minnettar olacağımız harika anılarla dolu, inanılmaz, yaşam değiştiren deneyimin bir bölümünün sonu gibi görünüyor. Turnemizin sonu olabilir ama hikayemizin değil. Sonsuza dek yaşayacak bir kardeşliğimiz var” diye yazdı.

Grubun diğer üyeleri, 39 yaşındaki Kimberly Wyatt ve 37 yaşındaki Melody Thornton, henüz kamuoyuna durumla ilgili açıklama yapmad

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