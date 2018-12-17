Putin rap müziği kontrol altına almak istiyor
ntv.com.tr
Rus gençlik arasında rap müziğin popülaritesi artıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, rap müziği yasaklamak yerine kontrol altına almak istiyor.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün St. Petersburg’da kültür danışmanlarıyla yaptığı toplantı sonrası açıklamasında, “Durdurmak imkansızsa yol gösterip yönetmeliyiz” dedi.
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Putin ayrıca, sanatçıların performanslarını yasaklamak için girişimde bulunmanın tersine etki edeceğini ve popülerliğini artıracağını söyledi.
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“Rap üç şey üzerine kurulu: cinsellik, uyuşturucu ve protesto” diyen Putin, rap müziğin özellikle uyuşturucu temasını kullanmasının yaygın olmasından endişe duyduğunu belirterek, “Bu, ulusun yozlaşmasına giden bir yol” dedi.
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4Putin, uyuşturucu propagandasının sövmekten daha kötü olduğunu da belirtti.
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Rusya’da yükselen rap müzikle ilgili baskılar sürüyor. Geçen ay YouTube’da 6 milyondan fazla görüntülen Husky adlı bir rap şarkıcısı, Rusya'nın güneyindeki Krasnodar kentinde konser verdiği esnada konseri durdurularak tutuklandı.
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Şarkıları yoksulluk, yolsuzluk ve polis şiddetiyle ilgili sözler içeren 25 yaşındaki rap’çi, 21 Kasımda, yerel savcıların, yaptıklarını “aşırılıkçılık” olarak tanımladıkları ve uyarıda bulundukları konserine çıkmaya hazırlanıyordu.
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Husky polis tarafından tutuklanmadan önce bir otomobilin üstüne tırmandı, etrafını saran yüzlerce hayranına, “Müziğimi yapacağım, en dürüst müzik!” diye seslendi.
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Gone.Fludd adlı bir rap şarkıcısının da polis baskısı nedeniyle iki konseri iptal edildi.
Popüler hiphop şarkıcısı Allj da tehdit aldığını söyleyerek konserini iptal etti.