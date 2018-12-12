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Queen’in Bohemian Rhapsody'si 20. yüzyılın en çok dinlenen şarkısı

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Rami Malek'in başrolde yer aldığı biyografik filmin de etkisiyle Bohemian Rhapsody, dünya çapında 20’nci yüzyılın en çok dinlenen şarkısı oldu.

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    Queen grubunun, içinde hem operatik bölümler hem de Scaramouche ve Galileo hakkında sözler içeren altı dakikalık şarkısı Bohemian Rhapsody, 20’nci yüzyılın en çok dinlenen şarkısı oldu.

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    Universal Music Group’un açıklamasına göre, Kasım ayında vizyona giren biyografik film Bohemian Rhapsody’nin de etkisiyle 1975 yapımı şarkı ve klibi, dünya çapında 1,6 milyar kez dinlendi ve izlendi.

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    Universal; müzik indirme platformları Spotify, Apple Music ve Deezer ile birlikte YouTube'daki dinlenmeleri de dikkate alarak Bohemian Rhapsody’nin 20. yüzyılın en popüler şarkısı olduğunu belirledi.

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    Şarkı, Nirvana’nın Smells Like Teen Spirit’i ile Guns N’ Roses’ın Sweet Child O’Mine’ını da geçerek tüm zamanların en çok dinlenen klasik rock şarkısı oldu.

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    Rami Malek’in Queen grubu solisti, efsane şarkıcı Freddie Mercury’yi canlandırdığı Bohemian Rhapsody filmi, İngiliz rock grubunu yeni nesle tanıttı.

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    Film, vizyona girmesinden beş hafta sonra, 600 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek müzikal biyografi hasılatını elde etti.

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    Eleştirmenler ve seyirci tarafından beğenilen filmin başrol oyuncusu Rami Malek, filmdeki performansıyla geçen hafta Altın Küre’ye aday gösterildi.

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