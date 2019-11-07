Quentin Tarantino 2019’daki favori filmini açıkladı

Bu yıl Bir Zamanlar Hollywood’da (Once Upon a Time in Hollywood) filmini vizyona sokan Quentin Tarantino, bu yıl izlediği en beğendiği filmi açıkladı.
Tarantino, Sam Raimi’nin yapımcılığını üstlendiği bu yaz gösterime giren timsahlı gerilim filmi Ölümcül Sular'ın (Crawl) favorisi olduğunu ifade etti.
Film Florida’da kategori 5 seviyesindeki kasırga sırasında babasını (Barry Pepper) kurtarmaya çalışırken kendisini sel baskınına uğramış bir evde timsahlarla tutsak kalmış halde bulan bir kadının (Kaya Scodelario) hikayesini anlatıyor.
Türkiye'de 12 Temmuz'da vizyona giren Ölümcül Sular'ın oyuncu kadrosunda Kaya Scodelario, Barry Pepper, Morfydd Clark, Ross Anderson ve Jose Palma gibi isimler yer alıyor.