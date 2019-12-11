Quentin Tarantino açıkladı: Kill Bill 3 geliyor

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, Kill Bill serisine yenisini ekliyor. Önceki gün Sirius XM radyo kanalında Andy Cohen’e konuşan Tarantino, üçüncü Kill Bill filmini çekeceğini açıkladı.
Başrolünde Uma Thurman’ın yer aldığı, Tarantino’nun en sevilen filmlerinden biri olan Kill Bill serisinin ikincisinin üzerinden 15 yıl geçti. Tarantino, Uma Thurman’ın canlandırdığı, dünyanın en ölümcül kadını olan Gelin’in (The Bride) hikayesinin henüz bitmediğini söyledi.
“Ne yapacağıma dair bir fikrim var” diyen Tarantino, “Mantıksız bir macerayla gelmek istemem, çünkü Gelin bunu hak etmiyor. O, çok uzun ve zorlu bir savaş verdi” ifadesini kullandı.
Thurman’ın hayat verdiği Beatrix ‘The Bride’ Kiddo karakteri, kilisedeki nikahı sırasında kurşunların hedefi olmuş, karnındaki bebeğini kaybetmişti. Buna rağmen hayata tutunmayı başarmış ve yıllar sonra komadan çıkarak peşinden gelen suikastçilerden intikam almıştı. İkinci filmde diri diri toprak altına girmesine rağmen tabuttan çıkmayı da başarmıştı.
Kill Bill: Vol. 3 için ilginç bir fikri olduğunu söyleyen Tarantino, yeni filmin tamamlanmasının üç yılı bulabileceğini belirtti. Çünkü Tarantino Kill Bill’den önce, henüz detaylarını açıklamadığı beş bölümlük bir dizi çekeceğini açıkladı.
Tarantino, yakın zaman önce Once Upon a Time in Hollywood filmiyle büyük ses getirdi.