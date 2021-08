Quentin Tarantino: Adam Driver'la Rambo filmi çekmek güzel olurdu

The Big Picture isimli podcast'e katılan Quentin Tarantino bugün değerli olabileceğine inandığı projeler hakkında konuştu. Ünlü yönetmen bu bağlamda romana daha sadık kalarak farklı bir İlk Kan filmi çekmek isteyebileceğini belirtti.

Independent Türkçe'nin habirine Tarantino "İyi olacağını düşündüğüm iyi bir film çekmek isteseydim, David Morrell'in First Blood'ını alır ve çekerdim. Kurt Russell şerifi oynardı Adam Driver da Rambo'yu canlandırırdı" dedi.

10. ve son filminden sonra emekliliğe ayrılacağı bilinen yönetmen "Her okuduğumda David Morrell'in romanındaki diyalog çok fantastik geliyor. Çok güzel olurdu. Fakat şimdi daha fazlasını yapmak istiyorum. Ama mesele iyi film çekmekse kitap orada" dieye konuştu.

Quentin Tarantino programda Bir Zamanlar… Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) filminden uyarladığı romanını da tanıttı.