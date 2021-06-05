Quentin Tarantino, Bir Zamanlar… Hollywood'da romanına dair ipuçları verdi

ABD'li ünlü yönetmen Quentin Tarantino katıldığı Pure Cinema Podcast programında merakla beklenen Bir Zamanlar… Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) filminin romanına dair açıklamalarda bulundu.

05.06.2021 - 14:31

Quentin Tarantino, Bir Zamanlar… Hollywood'da romanına dair ipuçları verdi - 1

Independent Türkçe'nin haberine göre Bir Zamanlar… Hollywood'da romanın, filmin yeniden düşünülmüş hali olduğunu söyleyen Quentin Tarantino, filmde yer almayan sahnelerin kitapta bulunacağını söyledi.

Quentin Tarantino, Bir Zamanlar… Hollywood'da romanına dair ipuçları verdi - 2

Ünlü yönetmen "Sadece senaryoyu alıp romana dönüştürmüyorum. Hikayeyi roman formunda yeniden anlattım. Dolayısıyla, 'Ah, tamam, belli ki birkaç sahnesi dışarıda kaldı, bu yüzden senaryoyu alıp romanlaştırdı ve birkaç sahne ekledi' gibi bir durum değil. Kitap tüm hikayenin tamamen yeniden düşünülmesiyle oluştu" dedi.

Quentin Tarantino, Bir Zamanlar… Hollywood'da romanına dair ipuçları verdi - 3

5 yıldır yazdığını ve kitap için bir dizi araştırma yaptığını söyleyen Tarantino "Bu karakterlerin romansal versiyonlarını anlatmaya çalışıyorum. Eğer önce kitap ortaya çıksaydı, filmi bu malzemeden üretmiş olurdum" dedi.

Quentin Tarantino, Bir Zamanlar… Hollywood'da romanına dair ipuçları verdi - 4
Kitabın, filmden daha ayrıntılı anlatacağı karakterlerden biriyse Brad Pitt'in canlandırdığı Cliff Booth olacak. Tarantino, Pitt'e En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ı kazandıran karaktere için "Filmde Cliff gerçek bir muamma, bir nevi bu adamın burada işi ne diye düşünüyorsunuz? Kitapta sadece Cliff'in geçmişini anlatacak bölümler var" diye konuştu.
Quentin Tarantino, Bir Zamanlar… Hollywood'da romanına dair ipuçları verdi - 5
Once Upon a Time in Hollywood kitabı 29 Haziran'da satışa çıkarılacak.

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