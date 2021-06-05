Quentin Tarantino, Bir Zamanlar… Hollywood'da romanına dair ipuçları verdi

05.06.2021 - 14:31
Independent Türkçe'nin haberine göre Bir Zamanlar… Hollywood'da romanın, filmin yeniden düşünülmüş hali olduğunu söyleyen Quentin Tarantino, filmde yer almayan sahnelerin kitapta bulunacağını söyledi.
Ünlü yönetmen "Sadece senaryoyu alıp romana dönüştürmüyorum. Hikayeyi roman formunda yeniden anlattım. Dolayısıyla, 'Ah, tamam, belli ki birkaç sahnesi dışarıda kaldı, bu yüzden senaryoyu alıp romanlaştırdı ve birkaç sahne ekledi' gibi bir durum değil. Kitap tüm hikayenin tamamen yeniden düşünülmesiyle oluştu" dedi.
5 yıldır yazdığını ve kitap için bir dizi araştırma yaptığını söyleyen Tarantino "Bu karakterlerin romansal versiyonlarını anlatmaya çalışıyorum. Eğer önce kitap ortaya çıksaydı, filmi bu malzemeden üretmiş olurdum" dedi.