Quentin Tarantino eleştirmenliğe başladı

Son olarak Bir Zamanlar Hollywood'da filmini seyirciye sunan ünlü yönetmen Quentin Tarantino, emekliye ayrılmayı planlamasının ardından film eleştiri yazıları yazmaya başladı.
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01.04.2020 - 15:16| Son Güncelleme : 01.04.2020 - 22:46
Son olarak Once Upon A Time In Hollywood filmiyle beyazperdede gördüğümüz Quentin Tarantino, sinema eleştirmenliğine başladı.
Bir sinema sitesinde yayınlanan yazılarında usta yönetmen Quentin Tarantino, corona günlerinde film eleştirileri kaleme alıyor.
Şimdiye kadar The Lords of Flatbush, Escape From Alcatraz, The Yakuza, Soul Brothers of Kung Fu, The Lady In Red gibi klasik Amerikan filmlerinin eleştirilerini kaleme alan Tarantino'nun belirli bir çizgide ilerlediği görülüyor.
Tarantino, Bir Zamanlar Hollywood'da filmini çekmesinin ardından emekliye ayrılmayı planladığını ve yoluna tiyatro oyunları kaleme alarak devam edeceğini açıklamıştı.
SON FİLMİNDEN KARELER
İşte Tarantino'nun son projesi Bir Zamanlar Hollywood'da filminden yansıyan bazı fotoğraflar...
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