Quentin Tarantino eleştirmenliğe 'soyundu'

Son olarak Once Upon A Time In Hollywood filmiyle beyazperdede gördüğümüz Quentin Tarantino, sinema eleştirmenliğine başladı.

Şimdiye kadar The Lords of Flatbush, Escape From Alcatraz, The Yakuza, Soul Brothers of Kung Fu, The Lady In Red gibi klasik Amerikan filmlerinin eleştirilerini kaleme alan Tarantino'nun belirli bir çizgide ilerlediği görülüyor.