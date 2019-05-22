Quentin Tarantino’nun Once Upon a Time in Hollywood filmine ilk tepkiler
ntv.com.tr
Quentin Tarantino’nun 72. Cannes Film Festivali’nde prömiyerini yaptığı ve festivalin ana yarışma bölümünün favorilerinden olan yeni filmi Once Upon a Time in Hollywood hakkında eleştirmenlerin ilk yorumları beğeni içeriyor. Eleştirilerde, “büyüleyici”, “güzel” ve “Tarantino bu filmi yapmak için yaratılmış” şeklinde övgü sözlerine yer verildi.
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Ünlü yönetmen Quentin Tarantino’nun senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği; Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie’nin başrollerde yer aldığı Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood’da) filmi dün 72. Cannes Film Festivali’nde ilk kez seyirciyle buluştu.
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Türkiye’de 23 Ağustos’ta gösterime girecek olan filmin Cannes prömiyeri sonrasında ilk tepkiler sosyal medyada paylaşıldı.
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İlk yorumlar “büyüleyici”, “güzel” ve “Tarantino bu filmi yapmak için yaratılmış” şeklinde övgü sözlerini içerdi.
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Sinema eleştirmeni Tim Grierson, “Film, Tarantino’nun pek çok filmi gibi rahatına düşkün, salaş, bir o kadar incelikli bir şekilde planlanmış bir film” dedi.
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Bir başka eleştirmen Jason Gorber, “Film güzel, Hollywood’un güzelliği ve pisliği üzerinde derin derin düşündüren bir yapıda” ifadesini kullandı.
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Eleştirmen Joe Utichi ise Tarantino’nun dokuzuncu filmi olan Once Upon a Time in Hollywood hakkında, “Çok iyi, fena halde hoşgörülü, zorlayıcı ve komik. Tarantino bu filmi yapmak için doğmuş. Dünya, Quentin Tarantino’nun alacakaranlık bölgesinde daha renkli bir yer” diyerek ikinci filmin de çekilmesini istedi.
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Eleştirmen Steven Tuffin de “Tarantino en gösterişli ve en duygusal filmini yaptı. Hollywood sineması, lokasyonları ve tarihiyle adeta top oynadı” yorumunda bulundu.
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Damon Wise, “Filmin bir saniyesini bile başka bir şeye değişmezdim. Hayal kırıklığına uğratmadı” ifadesini kullandı.
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Filmin Cannes Film Festivali’ndeki gösteriminin 6 dakika boyunca ayakta alkışlandığı öğrenildi.
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ABD’de 26 Temmuz’da vizyona girecek olan filmde Al Pacino, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Dakota Fanning, Margot Qualley ve hayatını kaybeden Luke Perry de rol alıyor.
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Film, aktör Rick Dalton ve onun dublörü Cliff Booth’un hikayesini anlatıyor. Filmde Sharon Tate'in Manson tarikatı tarafından katledilmesi de yan hikaye olarak yer alıyor.