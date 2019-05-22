Quentin Tarantino’nun yeni filmi Once Upon a Time in Hollywood’a Cannes’da 6 dakika ayakta alkış
ntv.com.tr
Quentin Tarantino’nun yeni filmi Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood’da), 72. Cannes Film Festivali’nde gerçekleşen gala gösteriminde seyirciler tarafından 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
-
1
Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, Pulp Fiction (Ucuz Roman) filminden tam 25 yıl sonra yeni filmi Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood’da) ile yeniden Cannes Film Festivali’ndeydi. Dün akşam yapılan ve büyük ses getiren Cannes galasında Tarantino’nun yeni filmi, tam 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
-
2
Filmin galasından önce yapılan resepsiyon, bu yıl festivalin en uzun resepsiyonlarından biri oldu. Kırmızı halıda başrol oyuncuları Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio’nun bir araya gelmesiyle dünyanın dikkat çekici kırmızı halı gösterilerinden biri gerçekleşti.
-
3
Pek çok ünlü yıldızın katıldığı galada Pitt ve DiCaprio’nun yanında bir diğer başrol oyuncusu Margot Robbie de Chanel elbisesiyle galanın parlayan yıldızlarındandı.
-
4
Once Upon a Time in Hollywood, aynı zamanda Margot Robbie ve Leonardo DiCaprio’nun 2013 yılındaki Para Avcısı filminden bu yana birlikte rol aldıkları ilk yapım olma özelliğini taşıyor.
-
5
Tarantino, kırmızı halıda eşi Daniella Pick ile poz verirken ona “Seni seviyorum” demeyi ihmal etmedi.
-
6
Festival başkanı Thierry Frémaux, gösterim öncesi gazetecileri spoiler vermemeleri konusunda uyardı.
-
7
Tarantino da spoiler verilmemesi için galadan bir önceki gün seyircilere hitaben bir mektup yazmıştı. Tarantino mektubunda, “Ben sinemayı seviyorum, siz sinemayı seviyorsunuz. Bu, bir hikayeyi ilk kez keşfetme yolculuğu. Oyuncular ve tüm ekip, orijinal bir şey yaratmak için çok çalıştı ve ben sizden sadece bu filmi daha sonra izleyecek olanların filmle ilgili aynı deneyimi yaşamalarını engellemekten kaçınmanızı istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.
-
8
Cannes Film Festivali’nin yarışma kategorisinde bulunan Tarantino fimi, Türkiye’de 23 Ağustos’ta vizyona girecek.
-
972. Cannes Film Festivali yarışma kategorisinde yer alan tüm filmler, Alejandro Gonzalez Innaritu'nun jüri başkanlığındaki ekip tarafından değerlendirilecek ve ödüller 25 Mayıs’ta yapılacak törenle sahiplerini bulacak.
-
10İşte galadan yansıyanlar...
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23