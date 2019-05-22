Quentin Tarantino’nun yeni filmi Once Upon a Time in Hollywood’a Cannes’da 6 dakika ayakta alkış

Tarantino da spoiler verilmemesi için galadan bir önceki gün seyircilere hitaben bir mektup yazmıştı. Tarantino mektubunda, “Ben sinemayı seviyorum, siz sinemayı seviyorsunuz. Bu, bir hikayeyi ilk kez keşfetme yolculuğu. Oyuncular ve tüm ekip, orijinal bir şey yaratmak için çok çalıştı ve ben sizden sadece bu filmi daha sonra izleyecek olanların filmle ilgili aynı deneyimi yaşamalarını engellemekten kaçınmanızı istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.