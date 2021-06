Quentin Tarantino sinemadan erken mi emekli oluyor?

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, katıldığı bir podcast’te yönetmenliği bırakabileceğini ima etti. Tarantino, “Çoğu yönetmenin son filmleri korkunç olur. Genelde en kötüleri en son yaptıkları iştir” sözleriyle kafa karıştırdı.

Son filmi ‘Bir Zamanlar... Hollywood’da’ (Once Upon a Time... in Hollywood) dokuzuncu eseri olan yönetmen, kariyerini 10’uncu filmde noktalayacağını açıklamıştı.