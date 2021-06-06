Quentin Tarantino sinemadan erken mi emekli oluyor?

En son dokuzuncu filmi 'Bir Zamanlar... Hollywood'da'yı çeken Quentin Tarantino, her fırsatta 10'uncu filmden sonra sinemayı bırakacağını söylese de son açıklamasıyla erken emeklilik sinyali verdi.

06.06.2021 - 10:21

Quentin Tarantino sinemadan erken mi emekli oluyor? - 1

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, katıldığı bir podcast’te yönetmenliği bırakabileceğini ima etti. Tarantino, “Çoğu yönetmenin son filmleri korkunç olur. Genelde en kötüleri en son yaptıkları iştir” sözleriyle kafa karıştırdı.

Son filmi ‘Bir Zamanlar... Hollywood’da’ (Once Upon a Time... in Hollywood) dokuzuncu eseri olan yönetmen, kariyerini 10’uncu filmde noktalayacağını açıklamıştı. 

Quentin Tarantino sinemadan erken mi emekli oluyor? - 2
Ucuz Roman (Pulp Fiction), Zincirsiz (Django Unchained), Kill Bill gibi sinema tarihinin unutulmaz filmlerine imza atan Quentin Tarantino, 10'uncu projesini gerçekleştirdikten sonra film yapmayı bırakma sözünü, hemen hemen her yeni filminin ardından dillendirdi.
Quentin Tarantino sinemadan erken mi emekli oluyor? - 3

PAZARLAMA TAKTİĞİ Mİ?

En son çektiği 'Bir Zamanlar... Hollywood'da' (Once Upon a Time... in Hollywood) filminin ardından da bu tartışma gündeme gelmişti.

Bu nedenle Tarantino'nun 10 film planı defalarca sorgulandı ve pek çokları tarafından gelecekteki projeleri için dikkat çekmek ve beklenti yaratmak amacıyla üretilen bir pazarlama hilesi diye damgalandı.

Quentin Tarantino sinemadan erken mi emekli oluyor? - 4

İDEAL SAYI 10

Sinemayı bırakma söyleminin, Tarantino'nun daha fazla dikkat çekmesini sağladığı açık olsa da Tarantino'ya göre bir yönetmenin kalitesi belli bir zamandan sonra kötüye gidiyor. Dolayısıyla ünlü yönetmen zirvede olduğu sırada emekliye ayrılmayı istiyor ve bunun için de ideal sayı 10.

Tarantino, ardında, sonraki yıllarda da tartışılacak ve adından söz ettirecek tutarlı bir miras bırakmak istiyor.

Quentin Tarantino sinemadan erken mi emekli oluyor? - 5
ABD'li yönetmen, kariyerindeki 9’uncu film olan ve başrollerinde Brad Pitt ve Leonardo Di Caprio’nun oynadığı, 2019'da çektiği 'Bir Zamanlar… Hollywood’da' filminin tanıtımı için bulunduğu Moskova’da basın mensuplarının sorularını yanıtlamış, son bir film daha çektikten sonra kariyerini noktalamayı planladığını belirtmişti.
Quentin Tarantino sinemadan erken mi emekli oluyor? - 6

"SÜPER FİLM İSTİYORUM"

Tarantino, 10'uncu filmi için, "Son filmimin ne hakkında olacağını henüz bilmiyorum. Ancak eğer çektiğim tüm filmleri bir trenin vagonları olarak düşünürsek, son filmimin bu treni özetleyen devasa bir süper film olmasını istiyorum. Tüm hikayelerimin bir kapanışı olmasını istiyorum" demişti.

Quentin Tarantino sinemadan erken mi emekli oluyor? - 7
1994’te çektiği Ucuz Roman filmiyle şöhrete kavuşan Tarantino, kariyerine yazar olarak devam edecek. ilk romanı ‘Once Upon a Time... in Hollywood’dan uyarlanacak bir kurgu romanı olacak.

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