Quentin Tarantino sinemadan erken mi emekli oluyor?

06.06.2021 - 10:21
Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, katıldığı bir podcast’te yönetmenliği bırakabileceğini ima etti. Tarantino, “Çoğu yönetmenin son filmleri korkunç olur. Genelde en kötüleri en son yaptıkları iştir” sözleriyle kafa karıştırdı.
Son filmi ‘Bir Zamanlar... Hollywood’da’ (Once Upon a Time... in Hollywood) dokuzuncu eseri olan yönetmen, kariyerini 10’uncu filmde noktalayacağını açıklamıştı.
PAZARLAMA TAKTİĞİ Mİ?
En son çektiği 'Bir Zamanlar... Hollywood'da' (Once Upon a Time... in Hollywood) filminin ardından da bu tartışma gündeme gelmişti.
Bu nedenle Tarantino'nun 10 film planı defalarca sorgulandı ve pek çokları tarafından gelecekteki projeleri için dikkat çekmek ve beklenti yaratmak amacıyla üretilen bir pazarlama hilesi diye damgalandı.
İDEAL SAYI 10
Sinemayı bırakma söyleminin, Tarantino'nun daha fazla dikkat çekmesini sağladığı açık olsa da Tarantino'ya göre bir yönetmenin kalitesi belli bir zamandan sonra kötüye gidiyor. Dolayısıyla ünlü yönetmen zirvede olduğu sırada emekliye ayrılmayı istiyor ve bunun için de ideal sayı 10.
Tarantino, ardında, sonraki yıllarda da tartışılacak ve adından söz ettirecek tutarlı bir miras bırakmak istiyor.
"SÜPER FİLM İSTİYORUM"
Tarantino, 10'uncu filmi için, "Son filmimin ne hakkında olacağını henüz bilmiyorum. Ancak eğer çektiğim tüm filmleri bir trenin vagonları olarak düşünürsek, son filmimin bu treni özetleyen devasa bir süper film olmasını istiyorum. Tüm hikayelerimin bir kapanışı olmasını istiyorum" demişti.