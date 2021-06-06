Quentin Tarantino sinemadan erken mi emekli oluyor?

İDEAL SAYI 10

Sinemayı bırakma söyleminin, Tarantino'nun daha fazla dikkat çekmesini sağladığı açık olsa da Tarantino'ya göre bir yönetmenin kalitesi belli bir zamandan sonra kötüye gidiyor. Dolayısıyla ünlü yönetmen zirvede olduğu sırada emekliye ayrılmayı istiyor ve bunun için de ideal sayı 10.

Tarantino, ardında, sonraki yıllarda da tartışılacak ve adından söz ettirecek tutarlı bir miras bırakmak istiyor.