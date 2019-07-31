Rachel Weisz: Birden fazla Black Widow karakterine hazır olun
Marvel'in yeni döneminde en çok merak edilen filmlerin başında gelen Kara Dul (Black Widow) ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Filmde Melina Vostokoff'a hayat veren Rachel Weisz seyircinin birden fazla Black Widow suikastçısına hazır olmasını gerektiğini söyledi.
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Gişede yakaladığı başarı ile sinemayı adeta egemenliğine alan Marvel'in yeni evresi için San Diego Comic Con'da açıkladığı projelerin yankıları devam ediyor.
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1 Mayıs 2020'de vizyona girecek olan Kara Dul'da (Black Widow) Scarlett Johansson ve Florence Pugh ile başrolü paylaşan Rachel Weisz, IGN'ye verdiği röportajda filmde birden çok karakterin Black Widow suikastçısı olarak yer alacağını söyledi.
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Arka Bahçe (The Constant Gardener) filminde canlandırdığı Tessa Quayle karakteriyle Altın Küre ve Akademi Ödülü kazanan oyuncu "Filmde Black Widow olan başka karakterlerle de tanışacaksınız. Ben, Scarlet ve Florence onlardan birkaçıyız" dedi.
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Son olarak Sarayın Gözdesi'ndeki (The Favourite) Lady Sarah karakteriyle adından söz ettiren 49 yaşındaki yıldız Melina Vostokoff'un çocukluğundan itibaren suikastçisi olmak için eğitim aldığını ve başarılı bir casus olduğunu açıklasa da karakterin diğer rollerle olan ilişkisi hakkında bilgi vermedi.
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Avengers: Endgame sonrası Marvel'in en önemli projeleri arasında yer alan Kara Dul (Black Widow) filminin çekimleri İngiltere'de devam ediyor.