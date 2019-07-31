Rachel Weisz: Birden fazla Black Widow karakterine hazır olun

1 Gişede yakaladığı başarı ile sinemayı adeta egemenliğine alan Marvel'in yeni evresi için San Diego Comic Con'da açıkladığı projelerin yankıları devam ediyor.

2 1 Mayıs 2020'de vizyona girecek olan Kara Dul'da (Black Widow) Scarlett Johansson ve Florence Pugh ile başrolü paylaşan Rachel Weisz, IGN'ye verdiği röportajda filmde birden çok karakterin Black Widow suikastçısı olarak yer alacağını söyledi.





3 Arka Bahçe (The Constant Gardener) filminde canlandırdığı Tessa Quayle karakteriyle

Altın Küre ve Akademi Ödülü kazanan oyuncu "Filmde Black Widow olan başka karakterlerle de tanışacaksınız. Ben, Scarlet ve Florence onlardan birkaçıyız" dedi.





4 Son olarak Sarayın Gözdesi'ndeki (The Favourite) Lady Sarah karakteriyle adından söz ettiren 49 yaşındaki yıldız Melina Vostokoff'un çocukluğundan itibaren suikastçisi olmak için eğitim aldığını ve başarılı bir casus olduğunu açıklasa da karakterin diğer rollerle olan ilişkisi hakkında bilgi vermedi.



