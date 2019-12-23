Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe, Şanlıurfa'da seyirciyle buluşuyor

Mısır piramitlerinden 7 bin 500 yıl daha önce yapıldığı ortaya çıkan ve insanlığın sıfır noktası olarak tanımlanan Göbeklitepe kalıntılarını sınırlarında barındıran Şanlıurfa’nın tanıtımına önemli katkı sunması beklenen film, Göbeklitepe’nin ilk kez bir filme konu olması açısından önem taşıyor.

Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe fragmanı (Tıkla izle)