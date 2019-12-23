Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe, Şanlıurfa'da seyirciyle buluşuyor

Rafadan Tayfa’nın yeni sinema filmi Rafadan Tayfa2: Göbeklitepe’nin galası Şanlıurfa'da gerçekleşecek.

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Rafadan Tayfa’nın en büyük macerasını konu alan Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe, 27 Aralık’ta tüm sinemalarda vizyona girmeden Şanlıurfalıların beğenisine sunulacak.

Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe fragmanı (Tıkla izle)

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Mısır piramitlerinden 7 bin 500 yıl daha önce yapıldığı ortaya çıkan ve insanlığın sıfır noktası olarak tanımlanan Göbeklitepe kalıntılarını sınırlarında barındıran Şanlıurfa’nın tanıtımına önemli katkı sunması beklenen film, Göbeklitepe’nin ilk kez bir filme konu olması açısından önem taşıyor.

Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe fragmanı (Tıkla izle)

Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe, Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe fragmanı, Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe fotoğrafları, sinema, film

İşte Şanlıurfa'da gerçekleşecek gala öncesi Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe fotoğrafları... 

Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe fragmanı (Tıkla izle)

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Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe, Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe fragmanı, Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe fotoğrafları, sinema, film
Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe, Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe fragmanı, Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe fotoğrafları, sinema, film
Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe, Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe fragmanı, Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe fotoğrafları, sinema, film
Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe, Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe fragmanı, Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe fotoğrafları, sinema, film
Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe, Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe fragmanı, Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe fotoğrafları, sinema, film

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