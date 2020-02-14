Rahmi M. Koç Müzesi’nde 'tuhaf objeler’le geçmişe yolculuk

Ford N Runanout

Otomobil tarihinin en önemli kişilerinden biri olan Henry Ford, ‘N’ modelini, A ve C modellerinin ardılı olarak uygun fiyatlı, başlangıç seviyesi bir otomobil olarak 1906 yılında piyasaya sunuldu. Erken dönemde üretilmiş araçların en başarılısı kabul edilen Model N; küçük, hafif, dört silindirli.