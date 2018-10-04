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Rambo 5 setinden ilk kareler

Sylvester Stallone efsane filmlerine devam ediyor. Rocky serisinin sekizinci filmi Creed 2 ile seyirciyle buluşmaya hazırlanan Amerikalı aktör, Rambo 5 setinden ilk kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

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    Rock ve Rambo serileriyle sinema tarihine damga vuran Sylvester Stallone adeta ikinci baharını yaşıyor.

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    Başrollerini Michael B. Jordan ile paylaştığı Creed 2 ile seyirciyle buluşmak için gün sayan 72 yaşındaki Hollywood yıldızı, Instagram hesabından Rambo 5 setinde çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

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    Veteran aktör ilk fotoğrafın altına "Çekimlere başlıyoruz" notu düştü.




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    Set karelerinde Rambo’nun vahşi batı stili ve kovboy şapkası dikkat çekti.
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    Stallone ilk Rambo filmine 1982'de First Blood (İlk kan) ile başladı.
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    Rambo: First Blood Part II (İlk Kan 2) ise 1985 yılında seyirciyle buluştu.

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    1988'de ise serinin yeni filmi Rambo 3 vizyona girdi.
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    Bundan tam 20 yıl sonra ise John Rambo vizyona girdi.
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    Ve aradan geçen 10 yıl sonra yeni bir film için düğmeye basıldı. Rambo 5 2019'da seyirciyle buluşacak.
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