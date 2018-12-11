Rap şarkıcısı Meek Mill müzik listesinde bir numara
ntv.com.tr
ABD’li rap’çi Meek Mill, cezaevinden tahliye olduktan sonra çıkardığı albümüyle Billboard 200 listesinde bir numaraya yükseldi.
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ABD’li rap şarkıcısı Meek Mill, Billboard’da liste başı oldu.
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31 yaşındaki şarkıcı, Championships adlı albümüyle Billboard 200 listesinde bir numaraya yükseldi.
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Championships 42 bini geleneksel albüm olmakla birlikte dijital satışla toplam 229 bin satış gerçekleştirdi.
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Bu, 2015 yılında Dreams Worth More Than Money albümüyle zirveye çıkmasından sonra Mill’in ikinci defa zirveye çıkışı.
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New York'ta motoru ile tehlikeli hareketler yaptığı resimleri Instagram'da paylaştıktan sonra uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak 2 ile 4 yıl arası hapis cezasına çarptırılan Mill, geçen Nisan ayında tahliye edilmesinin ardından albümünü çıkarmıştı.