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Rap şarkıcısı Meek Mill müzik listesinde bir numara

ntv.com.tr

ABD’li rap’çi Meek Mill, cezaevinden tahliye olduktan sonra çıkardığı albümüyle Billboard 200 listesinde bir numaraya yükseldi.

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    ABD’li rap şarkıcısı Meek Mill, Billboard’da liste başı oldu.

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    31 yaşındaki şarkıcı, Championships adlı albümüyle Billboard 200 listesinde bir numaraya yükseldi.

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    Championships 42 bini geleneksel albüm olmakla birlikte dijital satışla toplam 229 bin satış gerçekleştirdi.

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    Bu, 2015 yılında Dreams Worth More Than Money albümüyle zirveye çıkmasından sonra Mill’in ikinci defa zirveye çıkışı.

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    New York'ta motoru ile tehlikeli hareketler yaptığı resimleri Instagram'da paylaştıktan sonra uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak 2 ile 4 yıl arası hapis cezasına çarptırılan Mill, geçen Nisan ayında tahliye edilmesinin ardından albümünü çıkarmıştı.

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