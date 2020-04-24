Rap şarkıcısı Fred the Godson 35 yaşında corona virüse yenildi (Corona virüsten ölen ünlüler)

Adam Schlesinger

Tom Hanks’in 1996’da vizyona giren filmi That Thing You Do'nun arkasındaki isim, ünlü şarkı yazarı Adam Schlesinger 52 yaşında, corona virüsün yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.



Ivy, Tinted Windows, Fever High ve Fountains müzik gruplarının kurucularından olan Adam Schlesinger; Emmy ve Grammy kazanan, Oscar, Tony ve Altın Küre Ödülleri'ne aday gösterilen önemli bir müzisyendi.



Schlesinger'in ölümünün ardından Tom Hanks Twitter'dan "O olmadan ne Playtone ne de "That Thing You Do olurdu. Onu maalesef Covid 19'dan kaybettik. Çok Üzgünüm" mesajı paylaştı.



Dashboard Confessional grubundan Chris Carrabba da, "Doğru kelimeleri bulamıyorum. Adam Schlesinger iyi bir akıl hocası ve dosttu. Covid 19'u ciddiye almalıyız. İnsanları hasta ediyor ve öldürüyor. İçeride kilitli kalmak zordur, ancak hayat kurtarır. Birbirinize dikkat edin. Huzur içinde dinlen sevgili dostum " diye tweet attı.