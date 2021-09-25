Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith

Aldığı burs tekliflerini değerlendirip üniversiteye gitmek yerine rap kariyerini tercih eden Will Smith, 1998'de Grammy ödülü kazanmasına rağmen ekonomik olarak müzikten zarar edince oyunculuğa adım attı. 1993'te Six Degrees Of Separation ile başlayan kariyerinde; sayısız filmde oynayan Smith, arka arkaya sekiz filmi 100 milyon doların üzerinde gelir elde eden tek aktör olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. Kariyerinde dört kez Altın Küre ödülü, iki kez Akademi Ödülü ve dört kez Grammy ödülüne kazanan Will Smith, bugün ABD eski başkanı Barack Obama'nın filminin yapılması halinde kendisini canlandırmasını istediği dünya çapında bir yıldız oldu. İşte 52. doğum gününü kutlayan Will Smith'in imza attığı filmler...

Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 1
Will Smith ve Mayim Bialik / Blossom (1990)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 2
Will Smith, Sean Astin, Ricki Lake ve James Le Gros / Where the Day Takes You (1992)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 3
Whoopi Goldberg, Will Smith ve Ted Danson / Made / America (1993)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 4
Will Smith, Stockard Channing ve Donald Sutherland / Six Degrees of Separation (1993)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 5
Will Smith ve Martin Lawrence / Bad Boys (1995)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 6
Will Smith / The Fresh Prince of Bel-Air (1990)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 7
Will Smith, Vivica A. Fox ve Ross Bagley / Independence Day (1996)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 8
Tommy Lee Jones ve Will Smith / Men in Black (1997)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 9
Will Smith / Enemy of the State (1998)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 10
Salma Hayek, Kevin Kline ve Will Smith / Wild Wild West (1999)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 11
Will Smith, Charlize Theron ve Matt Damon / The Legend of Bagger Vance (2000)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 12
Will Smith, Jamie Foxx ve Ron Silver / Ali (2001)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 13
Tommy Lee Jones, Will Smith ve Tony Shalhoub / Men in Black II (2002)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 14
Will Smith ve Martin Lawrence / Bad Boys II (2003)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 15
Will Smith / I, Robot (2004)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 16
Will Smith ve Kevin James / Hitch (2005)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 17
Will Smith / The Pursuit of Happyness (2006)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 18
Will Smith ve Abbey / I Am Legend (2007)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 19
Will Smith ve Jason Bateman / Hancock (2008)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 20
Will Smith / Seven Pounds (2008)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 21
Will Smith / Men in Black 3 (2012)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 22
Will Smith ve Jaden Smith / After Earth (2013)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 23
Will Smith / Winter's Tale (2014)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 24
Will Smith ve Margot Robbie / Focus (2015)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 25
Will Smith ve Alec Baldwin / Concussion (2015)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 26
Will Smith / Suicide Squad (2016)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 27
Will Smith ve Helen Mirren / Collateral Beauty (2016)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 28

Will Smith ve Joel Edgerton / Bright (2017)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 29
Will Smith ve Mena Massoud / Aladdin (2019)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 30
Will Smith / Gemini Man (2019)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 31
Will Smith ve Martin Lawrence / Bad Boys for Life (2020)
Rap'ten Hollywood yıldızlığına: Will Smith - 32
Will Smith, Saniyya Sidney ve Demi Singleton / King Richard (2021)

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