Real Steel'in devamı için çalışmalar başladı

Haberler 16.01.2022 - 15:23
2011 yılında Richard Matheson’un Real Steel isimli kısa hikâyesinden uyarlanan Çelik Yumruklar filmi izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. Oyuncu kadrasonuda Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Dakota Goyo, Anthony Mackie, Kevin Durand ve Hope Davis gibi isimlerin yer aldığı film110 milyon dolarlık yapım bütçesine karşın dünya genelinde 299 milyon dolarlık gelir elde etmeyi başardı. Öyle ki hayran kitlesi uzun süre yapımının bir devam filmi ile yeniden sinemalara gelmesi konusunda ısrarcı oldu. Ve 11 yıl sonra proje yeniden gündeme geldi. Yönetmen Shawn Levy, şimdilerde Real Steel'ın devam projesini çekmeye hazırlanıyor.
Disney Plus, Real Steel dizisi için çalışmalara başlıyor. Shawn Levy de yapımcı olarak kadroya dâhil oluyor. Real Steel'in (Çelik Yumruklar) filmin devamı mı yoksa adaptasyonu mu olacağı konusunda şimdilik bir bilgi yok.
Yapımda Compari Entertainment’tan Robert Zemeckis ve Jack Rapke, Angry Films’ten Jacqueline Levine ve Susan Montford yer alıyor. Don Murphy’nin ise baş yapımcı olarak dizide yer alması bekleniyor. Disney Plus üzerinden izleyici ile buluşacak yapım, 20th Television tarafından üretilecek.
Projeye ile ilgili bilinen tek şey Shawn Levy'nin yılın ilk günlerinde devam projesinde Hugh Jackman ve Ryan Reynolds ile birlikte çalışmak istediğini söylemesi...
Real Steel'in (Çelik Yumruklar) konusu
Eski organizatörlerden Charlie, hurda metalden kalitesiz robotlar yaparak geçimini sağlamakta ama zorlanmaktadır. Sonunda dibe vurur ve kendisinden ayrı yaşayan oğlu Max ile şampiyonada yarışacak bir boksör bir robot yapıp eğitmek üzere bir araya gelir. Bu vahşi arenada işler ciddiye bindikçe, Charlie ve Max bütün engellere rağmen, ringlere geri dönmek için son bir şans daha elde ederler.