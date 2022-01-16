Real Steel'in devamı için çalışmalar başladı

Yönetmen Shawn Levy, 2011'de vizyona giren aksiyon filmi Real Steel'in (Çelik Yumruklar) devamı için hazırlıklara başladı. Disney Plus üzerinden izleyici ile buluşacak projenin dizi mi yoksa film mi olacağı henüz bilinmiyor.

Haberler 16.01.2022 - 15:23

Real Steel'in devamı için çalışmalar başladı - 1

2011 yılında Richard Matheson’un Real Steel isimli kısa hikâyesinden uyarlanan Çelik Yumruklar filmi izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. Oyuncu kadrasonuda Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Dakota Goyo, Anthony Mackie, Kevin Durand ve Hope Davis gibi isimlerin yer aldığı  film110 milyon dolarlık yapım bütçesine karşın dünya genelinde 299 milyon dolarlık gelir elde etmeyi başardı. Öyle ki hayran kitlesi uzun süre yapımının bir devam filmi ile yeniden sinemalara gelmesi konusunda ısrarcı oldu.  Ve 11 yıl sonra proje yeniden gündeme geldi. Yönetmen Shawn Levy, şimdilerde Real Steel'ın devam projesini çekmeye hazırlanıyor. 

Real Steel'in devamı için çalışmalar başladı - 2

Disney Plus, Real Steel dizisi için çalışmalara başlıyor. Shawn Levy de yapımcı olarak kadroya dâhil oluyor. Real Steel'in (Çelik Yumruklar)  filmin devamı mı yoksa adaptasyonu mu olacağı konusunda şimdilik bir bilgi yok.

Real Steel'in devamı için çalışmalar başladı - 3

Yapımda Compari Entertainment’tan Robert Zemeckis ve Jack Rapke, Angry Films’ten Jacqueline Levine ve Susan Montford yer alıyor. Don Murphy’nin ise baş yapımcı olarak dizide yer alması bekleniyor. Disney Plus üzerinden izleyici ile buluşacak yapım, 20th Television tarafından üretilecek.

Real Steel'in devamı için çalışmalar başladı - 4

 Projeye ile ilgili bilinen tek şey Shawn Levy'nin yılın ilk günlerinde devam projesinde Hugh Jackman ve Ryan Reynolds ile birlikte çalışmak istediğini söylemesi... 

Real Steel'in devamı için çalışmalar başladı - 5

 Real Steel'in (Çelik Yumruklar) konusu

Eski organizatörlerden Charlie, hurda metalden kalitesiz robotlar yaparak geçimini sağlamakta ama zorlanmaktadır. Sonunda dibe vurur ve kendisinden ayrı yaşayan oğlu Max ile şampiyonada yarışacak bir boksör bir robot yapıp eğitmek üzere bir araya gelir. Bu vahşi arenada işler ciddiye bindikçe, Charlie ve Max bütün engellere rağmen, ringlere geri dönmek için son bir şans daha elde ederler.

Real Steel'in devamı için çalışmalar başladı - 6
Real Steel'in devamı için çalışmalar başladı - 7
Real Steel'in devamı için çalışmalar başladı - 8
Real Steel'in devamı için çalışmalar başladı - 9

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