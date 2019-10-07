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Recep İvedik 6 fragmanı rekor kırdı

Şahan Gökbakar’ın 7 milyon 437 bin seyirci rakamıyla Türk Sinema Tarihi’nin En Çok İzlenen Filmi olma özelliğini taşıyan son filmi Recep İvedik 5’ten sonra serinin son filminin fragmanı izleyicisiye buluştu. Recep İvedik 6 fragmanı, yayınlandığı ilk 24 saatte 5 milyon izlenme sayısını geçti. Pazartesi sabahı itibariyle fragman 6 milyon 775 bin 549 kişi tarafından izlenerek nadir görülen bir başarıya imza attı.

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    Türk sinemasına damga vuran ve rekorlar kıran Recep İvedik'in altıncı filminden ilk fragman yayınlandı. Şahan Gökbakar, Instagram hesabından Recep İvedik 6 fragmanının ilk 24 saatte 5 milyondan fazla izlendiğini duyundu. Fragman pazartesi sabahı itibariyle 6 milyon 775 bin 549 kişi tarafından görüntülendi. İşte serinin diğer filmlerinin sinema karnesi...

    RECEP İVEDİK 6 FRAGMANI (İZLE)

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    Recep İvedik 
    4.301.693 seyirci
  • 3

    Recep İvedik 2

    4.333.144 seyirci

  • 4

    Recep İvedik 3 
    3.326.084 seyirci
  • 5

    Recep İvedik 4 

    7.369.098 seyirci

  • 6

    Recep İvedik 5 
    7.437.050 seyirci
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