Recep İvedik 6 fragmanı rekor kırdı
Şahan Gökbakar’ın 7 milyon 437 bin seyirci rakamıyla Türk Sinema Tarihi’nin En Çok İzlenen Filmi olma özelliğini taşıyan son filmi Recep İvedik 5’ten sonra serinin son filminin fragmanı izleyicisiye buluştu. Recep İvedik 6 fragmanı, yayınlandığı ilk 24 saatte 5 milyon izlenme sayısını geçti. Pazartesi sabahı itibariyle fragman 6 milyon 775 bin 549 kişi tarafından izlenerek nadir görülen bir başarıya imza attı.
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Türk sinemasına damga vuran ve rekorlar kıran Recep İvedik'in altıncı filminden ilk fragman yayınlandı. Şahan Gökbakar, Instagram hesabından Recep İvedik 6 fragmanının ilk 24 saatte 5 milyondan fazla izlendiğini duyundu. Fragman pazartesi sabahı itibariyle 6 milyon 775 bin 549 kişi tarafından görüntülendi. İşte serinin diğer filmlerinin sinema karnesi...
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2Recep İvedik
4.301.693 seyirci
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Recep İvedik 2
4.333.144 seyirci
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4Recep İvedik 3
3.326.084 seyirci
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Recep İvedik 4
7.369.098 seyirci
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6Recep İvedik 5
7.437.050 seyirci