Recep İvedik 6'nın ilk fragmanı yayınlandı (Recep İvedik 6 vizyon tarihi)
Seyirciyle buluşan serisiyle Türk sinemasına damga vuran ve rekorlar kıran Recep İvedik'in altıncı filminden ilk fragman yayınlandı. Resmi Instagram hesabından fragman için bir paylaşımda bulunan Şahan Gökbakar, "Efsane geri geliyor" notunu düştü. Türk sinemasında tüm zamanların en çok izlenen filmi olan Revep İvedik'in devam filmi 8 Kasım'da vizyona giriyor. İşte serinin diğer filmlerinin sinema karnesi...
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1
Recep İvedik serisinin altıncı filminden ilk fragman yayınlandı.
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2Recep İvedik
4.301.693 seyirci
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3
Recep İvedik 2
4.333.144 seyirci
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4Recep İvedik 3
3.326.084 seyirci
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5Recep İvedik 4
7.369.098 seyirci
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6Recep İvedik 5
7.437.050 seyirci