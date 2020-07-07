Rekor kıran BTS: Konser vermeyi özledik

Ünlü K-pop grubu BTS, pazar gecesi 103 ülkedeki iTunes listesinde 1 numaraya çıkarak rekor kırdı. Corona günlerini değerlendiren ve özlemlerini dile getiren BTS üyelerinden Jungkook, şu an en büyük hayalinin konser vermek olduğunu söylüyor. Jungkook, dünyanın içinde bulunduğu durumu kavradığını ve zamanını en sevdiği şeyleri yapmaya ayırdığını belirtiyor.

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07.07.2020 - 11:39

Ünlü K-Pop grubu BTS üyeleri pandeminin oluşturduğu koşullar altında en çok diledikleri şeyleri dile getirdi ve son albümleri Map of the Soul: 7 The Journey’nin detaylarına ve en büyük hayallerine dair açıklamalar yaptı.







Grubun lideri olan RM (Rap Monster), birisinin hayal dediğini ne zaman duysa bunun çok havalı bir ifade olduğunu düşündüğünü söylüyor. RM en büyük arzusunun hayranlarına kendi hayatlarını yaşama konusunda ilham vermek ve onları iten bir güç yaratmak olduğunu belirtiyor.







BTS’nin bir diğer üyesi V’nin şu an en büyük hayaliyse Kovid-19 nedeniyle yaşanan beklenmedik durumun hızla üstesinden gelinmesi. V ayrıca konserler düzenleyip, hayranlarıyla farklı aktivitelere katılmayı da istiyor.







Grubun üyelerinden Jungkook, şu an en büyük hayalinin konser vermek olduğunu söylüyor. Jungkook, dünyanın içinde bulunduğu durumu kavradığını ve zamanını en sevdiği şeyleri yapmaya ayırdığını belirtiyor.







Albümün yayımlanmasına dair çok heyecanlı olduğunu söyleyen J-Hope, en büyük hayalinin gelecekte hep sağlıklı kalabilmek olduğunu ifade ediyor. Şarkıcı sağlığın insanların hayatında çok önemli bir yere sahip olduğuna inandığını söylüyor.







Suga, grubun diğer üyelerinden farklı olarak, bugünlerde bu konuyu çok fazla düşündüğünü fakat buna herhangi bir cevap bulamadığını söylüyor. Suga bunun sebebinin çok fazla hayali olmasından mı yoksa şu an hiçbir şeyin hayalini kurmamasından mı kaynaklandığını bilmediğini belirtiyor.

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