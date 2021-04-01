Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti

Corona virüs salgını nedeniyle birçok filmin vizyon tarihi değişti ya da ertelendi. Son olarak Resident Evil ve Venom filmlerinin vizyon tarihi bir kez daha erteledi. İşte salgın nedeniyle planlandığı tarihte izleyiciyle buluşamayan filmler...

ntv.com.tr

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 1
Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Orjinal vizyon tarihi: 3 Eylül 2021

Değişen vizyon tarih: 24 Kasım 2021
Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 2

Venom: Let There Be Carnage

Orjinal vizyon tarihi:  2 Ekim 2020

Değişen vizyon tarihi:  25 Haziran / 17 Eylül 2021

Yeni tarih: 24 Eylül 2021

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 3
İşte corona virüs nedeniyle vizyon tarihi değişen diğer filmler...
Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 4

Black Widow

Disney, Black Widow'un vizyon tarihini bir kez daha erteleyerek filmi 9 Temmuz'da piyasaya süreceğini duyurdu. Film sinemalarla aynı anda 30 dolar kiralama ücretiyle Disney Plus'ın Premier Access içeriğinde sunulacak.

Orjinal vizyon tarihi: 1 Mayıs 2020

Değişen vizyon tarih: 6 Kasım 2020 / 7 Mayıs 2021

Yeni vizyon tarihi:  9 Temmuz 2021

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 5

Hızlı ve Öfkeli 9 (F9)

Orjinal vizyon tarihi: 22 Mart 2020

Değişen vizyon tarihi: 21 Nisan / 28 Mayıs 2021

Yeni vizyon tarihi: 25 Haziran 2021

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 6

The Nightingale 

Başrollerini Elle ve Dakota Fanning’in paylaştığı The Nightingale filmi, corona virüs nedeniyle 22 Aralık 2021'e ertelenen vizyon tarihini bir kez daha değiştirdi.  The Nightingale  2022'nin son aylarında vizyona girecek.

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 7

Elvis Presley filmi

Austin Butler ve Tom Hanks'in başrollerinde yer alacağı ancak ismi sır gibi saklanan Elvis Presley filminin vizyon tarihi 7 ay ertelendi.

Orjinal vizyon tarihi: 5 Kasım 2021

Yeni vizyon tarihi: 3 Haziran 2022

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 8

Last Night in Soho

Orjinal vizyon tarihi:  23 Nisan 2021 

Değişen vizyon tarihi: 22 Ekim 2021/  11 Haziran 2021

Yeni vizyon tarihi: 1 Kasım 2021

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 9
Ghostbusters: Afterlife

Orjinal vizyon tarihi: Temmuz 2020

Değişen vizyon tarihi: 5 Mart 2021 / 11 Haziran 2021

Yeni vizyon tarihi: 11 Kasım 2021’e
Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 10

No Time to Die

Daniel Craig'in beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat vereceği No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok)  dördüncü kez ertelendi. MGM, No Time To Die ile ilgili son bir karar verip filmi 8 Ekim 2021 tarihine aldı.

Orjinal vizyon tarihi:  31 Mart 2020

Değişen vizyon tarihi:  25 Kasım 2020 / 2 Nisan 2021

 Yeni vizyon tarihi: 8 Ekim 2021 tarihine aldı.

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 11

Tom and Jerry

Orijinal vizyon tarihi: 5 Mart 2021

Yeni vizyon tarihi:  26 Şubat 2021

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 12

Mortal Kombat

Orijinal vizyon tarihi: 15 Ocak 2021

Yeni vizyon tarihi: 16 Nisan 2021

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 13

Reminiscence

Orijinal vizyon tarihi: Nisan 2021

Yeni vizyon tarihi: Takvimden çıkarıldı

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 14

The 355 filminin vizyon tarihini bir yıl erteledi.

Orijinal vizyon tarihi: 15 Ocak 2021

Yeni vizyon tarihi: 14 Ocak 2022

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 15

Respect

Orijinal vizyon tarihi: 15 Ocak 2021

Yeni vizyon tarihi: 11 Ağustos 2021

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 16

Marry Me

Orijinal vizyon tarihi: Şubat 2021

Yeni vizyon tarihi: 14 Mayıs 2021

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 17
MGM'nin 2021 yılında vizyona sokmayı planladığı Tomb Raider, corona virüs nedeniyle süresiz olarak ertelendi. Alicia Vikander'ın başrolande olduğu Tomb Raider 2'nin yeni vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.
Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 18
Candyman

Orjinal vizyon tarihi: Haziran 2020

Değişen vizyon tarihi: 2021

Yeni vizyon tarihi: 27 Ağustos 2020

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 19

Jurassic World: Dominion

27 yıllık serinin altıncı filmi Jurassic World: Dominion için başlangıçta 11 Haziran 2021 vizyon tarihi olrak belirlenmiştei. Ancak alınan son kararla 10 Haziran 2022'de film vizyonda olacak. Salgın nedeniyle mart ayında çekimleri durdurulan Jurassic World: Dominion, prodüksiyonuna devam ediln ilk büyük filmlerden biriydi. Universal Stüdyosu, seti corona virüsten uzak tutmak için sık testler, sıcaklık kontrolleri ve oyuncuların izole edilmesi gibi yoğun önlemler aldı. Uzmanlara göre bu protokollerin maliyeti 5 milyon dolar civarında.

Orjinal vizyon tarihi: 11 Haziran 2021

Yeni vizyon tarihi: 10 Haziran 2022

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 20
Death on the Nilex

Orjinal vizyon tarihi:: 23 Ekim 2020

Yeni vizyon tarihi: 18 Aralık 2020

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 21
West Side Story

Orjinal vizyon tarihi: 18 Aralık 2020

Yeni vizyon tarihi: 10 Aralık 2021
Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 22

Wonder Woman 1984

Orjinal vizyon tarihi: 14 Ağustos 2020


Değişen vizyon tarihi:  2 Ekim 2020

Yeni vizyon tarihi: 25 Aralık 2020

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 23

Kingsman adlı casus serisinin ön hikayesinin filmi olan The King’s Man, 18 Eylül 2020 olan vizyon
tarihini beş ay sonra yani 26 Şubat 2021 olarak güncelledi. Filmi dağıtan stüdyo Disney, The New Mutants ve The Personal History of David Copperfield gibi diğer başlıklar için vizyon tarihlerinde şimdilik bir değişlik yapmadı.


Orijinal vizyon tarihi: 18 Eylül 2020

Yeni vizyon tarihi: 26 Şubat 2021

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 24

Tenet

Orjinal vizyon tarihi: 17 Temmuz 2020 / 31 Temmuz 2020/ 12 Ağustos 2020 


Yeni vizyon tarihi: 26 Ağustos 2020 (Seyirciyle buluştu)

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 25

Walt Disney'in kararı Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren sinema işletmecilere yeni bir darbe vurdu. 

Walt Disney'den yapılan açıklamada, Avatar 2'nin 17 Aralık 2021 yerine 2022'de, yeni Yıldız Savaşları'nın da (Star Wars) 2023'te izleyiciyle buluşacağı ifade edildi.

Ağustos ayında vizyona girmesi planlanan Mulan'ın ise programdan tamamen kaldırıldığı belirtildi.

Şirketin sözcüsü, "Küresel sağlık krizinde iş, filmleri nasıl piyasaya sunacağımıza geldiğinde hiçbir şeyin değiştirilemez olamayacağı aşikar hale geldi. Bugün bu filmi dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere en etkili şekilde nasıl sunabileceğimizi değerlendirirken Mulan için vizyon planlarımızı durdurduk" dedi.

ABD'de en büyük iki pazar olan New York ve Los Angeles, sinemaları yeniden açmak için somut bir plana sahip değilken, İngiltere'de sosyal mesafe kurallarına riayet edildiği sürece sinemaların 4 Temmuz'dan itibaren yeniden açılmasına izin verilmişti.

Dünyanın en büyük ikinci film pazarı Çin'de de salgın nedeniyle 6 ay boyunca kapalı sinema salonları bu hafta yeniden açılmaya başlamıştı.

Gösterimi ertelenen bir diğer film de Ben Affleck ve Matt Damon'ın rol aldığı tarihi gerilim filmi Son Düello oldu. Film, Ekim 2021'de vizyona girecek.

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 26

Spider-Man 3

Sony, Tom Holland'ın başrolde yer aldığı Spider-Man 3 (Örümcek Adam 3) filminin gösterim tarihini ikinci kez erteleme kararı aldı. Öncelikle 16 Temmuz 2021'i kendine vizyon tarihi olarak seçen Spider-Man 3, corona virüs engeliyle birlikte 5 Kasım 2021'e ertelenmişti. Şimdi ise bir kez daha değiştirilerek 17 Aralık 2021 tarihinde karar kılındı.

Orijinal vizyon tarihi: 16 Temmuz 2021-5 kasım 2021

Yeni vizyon tarihi: 17 Aralık 2021

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 27

Monster Hunter


Orjinal vizyon tarihi: Eylül 2020


Yeni vizyon tarihi: Nisan 2021

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 28

Candyman


Orjinal vizyon tarihi: 25 Eylül 2020


Yeni vizyon tarihi: 16 Ekim 2020

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 29

Marry Me

Hayranları, Jennifer Lopez’in yeni filmi Marry Me için biraz daha uzun bir süre bekleyecek. Şarkıcılıkta olduğu kadar oyunculukta da başarılı olduğunu kanıtlayan Lopez’in, ilk olarak bu hafta sonu vizyona girmesi planlanan romantik komedi türündeki yeni filmi Covid-19 salgını nedeniyle Mayıs 2021’e ertelendi.

Ancak Universal Pictures filmin gösteriminin 11 Şubat 2022’ye ertelendiğini, filmin gelecek yıl Sevgililer Günü’nde seyirciyle buluşacağını duyurdu.

Filmde Jennifer Lopez’in yanı sıra bir başka ünlü şarkıcı Maluma da rol alıyor. Filmin bir diğer başrol oyuncusu da Owen Wilson.

Kat Coiro’nun yönetmenliğini üstlendiği filmde Lopez ve Maluma’nın orijinal müziklerine yer verecek.

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 30

Halloween Kills

Orjinal vizyon tarihi: 16 Ekim 2020


Yeni vizyon tarihi: 15 Ekim 2021

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 31

Halloween Ends


Orjinal vizyon tarihi:  15 Ekim 2021


Yeni vizyon tarihi: 14 Ekim 2022

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 32

Mulan

Orjinal vizyon tarihi: 24 Temmuz 2020 

Yeni vizyon tarihi: 21 Ağustos 2020

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 33

The Matrix 4


Orjinal vizyon tarihi: 1 Mayıs 2021

Yeni vizyon tarihi: 1 Nisan 2022

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 34

Godzilla vs. Kong

Orjinal vizyon tarihi: 20 Kasım 2020


Yeni vizyon tarihi: 21 Mayıs 2021

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 35

Greenland

Orjinal vizyon tarihi: 31 Temmuz 2020

Yeni vizyon tarihi: 14 Ağustos 2020

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 36

The Hitman’s Wife’s Bodyguard

Orjinal vizyon tarihi: 28 Ağustos 2020

Yeni tarih: 20 Ağustos 2021

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 37

Mission: Impossible 7

Orjinal vizyon tarihi: 23 Temmuz 2021

Yeni tarih: 19 Kasım 2021

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 38

Mission: Impossible 8

Orjinal vizyon tarihi: 5 Ağustos 2022 

Yeni tarih:  4 Kasım 2022

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 39

Tom Hanks'ın oynadığı Baz Luhrmann’ın Elvis Presley filmi corona virüs nedeniyle takvimde değişikliğe gitmek zorunda kaldı. 

Orjinal vizyon tarihi:  1 Ekim 2021

Yeni tarih: 15 Kasım 2021

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 40

Shazam! 2


Orjinal vizyon tarihi: 1 Nisan 2022
Yeni tarih: 4 Kasım 2022



Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 41

The Many Saints Newark 

Orjinal vizyon tarihi:  25 Eylül 2020

Yeni tarih: 12 Mart 2021

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 42

King Richard

Orjinal vizyon tarihi:  25 Kasım 2020 

Yeni tarih: 19 Kasım 2021

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 43

The Batman

Orjinal vizyon tarihi:  25 Haziran 2021


Yeni tarih: 1 Ekim 2021

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 44

Infinite

Başrolünde Mark Wahlberg'in oynadığı bilim kurgu filmi Infinite'nin vizyona çıkış tarihini erteledi. Yeni tarih, Amerika'nın Anma Günü'ne denk gelen 28 Mayıs 2021 oldu. Aynı zamanda tatil günü olan ve hafta sonuna bağlanan tarih nedeniyle gişede beklenti yükseldi.

Orjinal vizyon tarihi: 7 Ağustos 2020

Yeni tarih: 28 Mayıs 2021

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 45
Nobody

Orjinal vizyon tarihi: 14 Ağustos 2020

Yeni tarih: 26 Şubat 2021
Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 46

The French Dispatch

Orjinal vizyon tarihi: 24 Temmuz 2020

Yeni tarih: 16 Ekim 2020

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 47

Indiana Jones 5

Yeni tarih: 29 Temmuz 2022

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 48

The Eternals

Yeni tarih: 12 Şubat 2021

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 49

Top Gun: Maverick

Vizyon tarihi: 24 Haziran 2020

Yeni vizyon tarihi: 23 Aralık 2020

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 50

Minions: The Rise of Gru 

Orjinal vizyon tarihi: 3 Temmuz 2020

Yeni vizyon tarihi: 2 Temmuz 2021

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 51

Sing 2

Orjinal vizyon tarihi: 2 Temmuz 2020

Yeni vizyon tarihi: 22 Aralık 2021

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 52

Wicked

Orjinal vizyon tarihi: 22 Aralık 2021

Yeni vizyon tarihi:  Belirlenmedi

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 53
İşte vizyon tarihinde değişiklik olan diğer filmler...
Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 54

Sony Pictures’ın vizyon tarihlerini ertelediği filmlerin eski ve yeni vizyon tarihleri şöyle:

Greyhound 

Orjinal vizyon tarihi: 12 Haziran 2020 


Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 55
Peter Rabbit 2: The Runaway

Orjinal vizyon tarihi: 3 Nisan 2020

Yeni vizyon tarihi: 7 Ağustos 2020
Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 56

Ghostbusters: Afterlife 

Orjinal vizyon tarihi:  10 Temmuz 2020
Yeni vizyon tarihi:    5 Mart 2021

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 57

Morbius 

Orjinal vizyon tarihi:  31 Temmuz 2020

Yeni vizyon tarihi:    19 Mart 2021

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 58

Fatherhood   

Orjinal vizyon tarihi: 23 Ekim 2020

Yeni vizyon tarihi:   15 Ocak 2021 

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 59

Uncharted

Orjinal vizyon tarihi: 5 Mart 2021 

Yeni vizyon tarihi:  8 Ekim 2021


Henüz Duyurulmayan Sony-Marvel Filmi 

Orjinal vizyon tarihi: 8 Ekim 2021 

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 60
The Personal History of David Copperfield

Orjinal vizyon tarihi: 8 Mayıs 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 61
Antebellum

Orjinal vizyon tarihi: 24 Nisan 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 62
Spiral

Orjinal vizyon tarihi: 15 Mayıs 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 63

The Woman in the Window

Orjinal vizyon tarihi: 15 Mayıs 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 64
Run
Orjinal vizyon tarihi: 5 Mayıs 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 65
Promising Young Woman

Orjinal vizyon tarihi: 17 Nisan 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 66
First Cow

Orjinal vizyon tarihi: 20 Mart 2020

Yeni vizyon tarihi: 30 Ağustos 2020
Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 67
Minions: The Rise of Gru

Orjinal vizyon tarihi: 3 Temmuz 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 68
No Time to Die

Orjinal vizyon tarihi:  31 Mart 2020

Yeni vizyon tarihi:  25 Kasım 2020

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 69

A Quiet Place Part II

Orjinal vizyon tarihi: 19 Mart 2020


Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 70

The Lovebirds

Orjinal vizyon tarihi:  3 Nisan 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 71
The New Mutants

Orjinal vizyon tarihi:  3 Nisan 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 72

Antlers

Orjinal vizyon tarihi: 17 Nisan 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 73
Sooryavanshi

Orjinal vizyon tarihi:  24 Mart 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 74
The Truth

Orjinal vizyon tarihi:  20 Mart 2020

Yeni vizyon tarihi: 2020 yazı
Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 75


The Artist's Wife


Orjinal vizyon tarihi: 3 Nisan 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti - 76
Blue Story

Orjinal vizyon tarihi:: 20 Mart 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi

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