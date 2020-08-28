Ressam Fikret Mualla'nın hikayesi beyazperdede (Haftanın filmleri)

Subay ve Casus

Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Gregory Gadebois ve Melvil Poupaud'un rol aldığı "Subay ve Casus"u Roman Polanski yönetti.

Gerilim ve dram kırışımı dönem filmi, Emile Zola'nın ünlü "Suçluyorum/J'accuse" adlı mektubunu kaleme almasına da neden olan tarihi Dreyfus Davası'nı odağına alıyor.

Fransa ve İtalya ortak yapımı olan filmin hikayesi özetle şöyle: "Genç bir subay olan Alfred Dreyfus, 1895 yılında Almanya'ya bilgi sızdırmakla suçlanır ve casusluk yaptığı gerekçesiyle Şeytan Adası'nda ömür boyu hapis cezasına çarptırılır. Askeri istihbarat biriminin başındaki Georges Picquart bilgi sızıntısının devam ettiğini keşfettiğinde, kendisini yalanlarla dolu tehlikeli bir labirentin içinde bulur."