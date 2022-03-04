Ressam Rene Magritte'in 60 yıl önce yaptığı tabloya 80 milyon

Sürrealist akımın en önemli ustalarından biri olan Belçikalı ressam Rene Magritte'in bir tablosu, Sotheby's'de 79,7 milyon dolara satılarak rekor kırdı. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

Haberler 04.03.2022 - 11:52

Ressam Rene Magritte'in 60 yıl önce yaptığı tabloya 80 milyon - 1

1961’de yapılan L’empire des Lumières, Londra’da gerçekleşen bir müzayedede üç katılımcı arasında rekabete neden oldu.


Ressam Rene Magritte'in 60 yıl önce yaptığı tabloya 80 milyon - 2

Müzayede evi eserin 60 milyon dolara satılmasını bekliyordu ancak satış tahminlerin üzerinde gerçekleşti.


Ressam Rene Magritte'in 60 yıl önce yaptığı tabloya 80 milyon - 3

Magritte'in tablosu, Sotheby's'de 79,7 milyon dolara alıcı buldu.


Ressam Rene Magritte'in 60 yıl önce yaptığı tabloya 80 milyon - 4

danışmanı Melanie Clore, The New York Times’a portrenin kompozisyonuna, ölçeğine ve durumu bakıldığında müzayedeye gelmesi en çok beklenen Magritte tablolarından biri olduğunu söyledi.


Ressam Rene Magritte'in 60 yıl önce yaptığı tabloya 80 milyon - 5

Magritte’in 2018’de satışı gerçekleşen Le Principe du Plaisir’i de 26,8 milyon dolara satılmıştı.

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