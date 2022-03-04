Ressam Rene Magritte'in 60 yıl önce yaptığı tabloya 80 milyon

Haberler 04.03.2022 - 11:52
1961’de yapılan L’empire des Lumières, Londra’da gerçekleşen bir müzayedede üç katılımcı arasında rekabete neden oldu.
Müzayede evi eserin 60 milyon dolara satılmasını bekliyordu ancak satış tahminlerin üzerinde gerçekleşti.
Magritte'in tablosu, Sotheby's'de 79,7 milyon dolara alıcı buldu.
Sanat danışmanı Melanie Clore, The New York Times’a portrenin kompozisyonuna, ölçeğine ve durumu bakıldığında müzayedeye gelmesi en çok beklenen Magritte tablolarından biri olduğunu söyledi.
Magritte’in 2018’de satışı gerçekleşen Le Principe du Plaisir’i de 26,8 milyon dolara satılmıştı.