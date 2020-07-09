Ressam Sacha Jafri rekora koşuyor

Ressam Sacha Jafri iki futbol sahası büyüklüğündeki tablosuyla rekor kırmayı hedefliyor.

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09.07.2020 - 10:12

Dünyaca ünlü sanatçı Sacha Jafri, şu sıralar "Birlikteyiz - İnsanlıktan ilham aldık" isimli bir sanat eseri yaratarak kariyerinde zorlu bir görev üstleniyor.







Yardım kuruluşları için para toplayacak olan Jafri, aynı zamanda sanat alanında 5 dünya rekorunu kırma yolunda ilerliyor.







Jafri'nin iki futbol sahası büyüklüğündeki resmi, tuval üzerine yapılan en büyük tablo rekorunun sahibi olacak.







Dubai’de yaşayan İngiliz sanatçı, eseri yaparken bir yandan da Covid-19 nedeniyle kentteki bir otelde kendini izole ediyor.







Jafri, projenin bir parçası olarak dünyanın dört bir yanından çocukları, kendi izolasyon ve bağlantı temalı sanat eserlerini sunmaya davet ediyor.





Eser tamamlandığında açık artırmaya çıkacak ve kampanya ile çocukların eğitim kaynaklarını, hastaneleri ve sağlık çalışanlarını desteklemek için 20 milyon euronun üzerinde bağış toplanması umuluyor.