Ressam Sacha Jafri rekora koşuyor

Ressam Sacha Jafri iki futbol sahası büyüklüğündeki tablosuyla rekor kırmayı hedefliyor.

09.07.2020 - 10:12

Ressam Sacha Jafri rekora koşuyor - 1
Dünyaca ünlü sanatçı Sacha Jafri, şu sıralar "Birlikteyiz - İnsanlıktan ilham aldık" isimli bir sanat eseri yaratarak kariyerinde zorlu bir görev üstleniyor.


Ressam Sacha Jafri rekora koşuyor - 2
Yardım kuruluşları için para toplayacak olan Jafri, aynı zamanda sanat alanında 5 dünya rekorunu kırma yolunda ilerliyor.


Ressam Sacha Jafri rekora koşuyor - 3
Jafri'nin iki futbol sahası büyüklüğündeki resmi, tuval üzerine yapılan en büyük tablo rekorunun sahibi olacak.


Ressam Sacha Jafri rekora koşuyor - 4
Dubai’de yaşayan İngiliz sanatçı, eseri yaparken bir yandan da Covid-19 nedeniyle kentteki bir otelde kendini izole ediyor.


Ressam Sacha Jafri rekora koşuyor - 5
Jafri, projenin bir parçası olarak dünyanın dört bir yanından çocukları, kendi izolasyon ve bağlantı temalı sanat eserlerini sunmaya davet ediyor.

Ressam Sacha Jafri rekora koşuyor - 6
Eser tamamlandığında açık artırmaya çıkacak ve kampanya ile çocukların eğitim kaynaklarını, hastaneleri ve sağlık çalışanlarını desteklemek için 20 milyon euronun üzerinde bağış toplanması umuluyor.

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