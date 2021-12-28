Resurrections yeni Matrix serisinin başlangıcı mı?

Haberler 28.12.2021 - 15:24
1999 yılında vizyona giren ve sinemada çığır açan Matrix filmi ile başlayan ve 2003 yılında vizyona giren Matrix Reloaded ile Matrix Revolutions filmleriyle sona eren Matrix üçlemesine yeni bir film eklenip eklenmeyeceği yıllarca konuşuldu. Warner Bros.'un serinin devam etmesini istediği, serinin yönetmenleri Wachowski karedşlerin ise bu fikre yanaşmadığı biliniyordu.
Beyazperde'nin haberinea göre: Lana Wachowski'nin, kişisel hayatındaki birtakım deneyimlerin ardından (annesinin ve babasının ölümü gibi) seriye devam etme kararı almasıyla, tam 18 yıl sonra Matrix'in dördüncü filmi Matrix Resurrections izleyici ile buluştu.
Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden karışık yorumlar alan Matrix Resurrections, Matrix serisindeki en kişisel film olarak değerlendirilebilir.
Lana Wachowski, röportajlarında belirttiği üzere, yaşadığı acılarla baş etmek için çok sevdiği Neo (Keanu Reeves) ve Trinity (Carrie-Anne Moss) karakterlerini yeniden hayata döndürmek istediği için bu filmi yapmaya karar verdi.
Ayrıca Matrix Resurrections'ın, daha önceki Matrix filmleriyle zaman zaman dalga geçmesi, zaman zaman ise büyük bir nostalji duygusuna tutunması, devam filmlerine ve Warner Bros.'un tutumuna getirdiği eleştiri de filmin Lana Wachowski için ne kadar kişisel bir film olduğunu gösteriyor.
Bütün bunlar, Matrix Resurrections'ın tek bir film olarak çıktığını ve devamının gelmeyeceğini işaret ediyordu. Yine de, özellikle filmi beğenen izleyiciler, bu filmde ilk kez karşımıza çıkan Bugs (Jessica Henwick), Morpheus (Yahya Abdul-Mateen II), Smith (Jonathan Groff) gibi karakterlerin devam filmleri için bizimle tanıştırıldığını ve muhtemel devam filmlerinde bu karakterlerin hikayelerini daha çok göreceğimizi savunuyordu.
ilmin yönetmeni ve yapımcısı ise Matrix Resurrections'ın yeni bir üçlemenin başlangıcı olup olmadığı konusundaki tartışmalara son noktayı koydu.
Lana Wachowski, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, seriye devam etmeyeceğini hatta zamanında dördüncü filmi bile yapmak istemediğini söyledi.
Filmin yapımcısı James McTeigue de Fandango ile gerçekleştirdiği bir röportajda bu soruya oldukça net bir cevap verdi: "Şu anda değil. Bence şu anda bizim için bu film, sadece bu filmin içinde yaşıyor. Devam filmleri hakkında henüz konuşmadık veya düşünmedik."
Bu açıklamalara rağmen Warner Bros.'un devam filmlerine yeşil ışık yakabileceği konuşulmaya devam ediyor
Karışık eleştiriler alan ve genel olarak pek beğenilmeyen Matrix Resurrections'ın devam filmlerinin gelmesini, izleyicilerin isteyip istemeyeceği ise ayrı bir soru...