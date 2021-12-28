Resurrections yeni Matrix serisinin başlangıcı mı?

Filmin yapımcısı James McTeigue de Fandango ile gerçekleştirdiği bir röportajda bu soruya oldukça net bir cevap verdi: "Şu anda değil. Bence şu anda bizim için bu film, sadece bu filmin içinde yaşıyor. Devam filmleri hakkında henüz konuşmadık veya düşünmedik."