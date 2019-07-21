Reynmen Ela şarkısından ne kadar para kazandı?

Reynmen rekorları alt üst ettiği ikinci single çalışması Ela'dan ne kadar para kazandığı sorusuna cevap verdi. 23 yaşındaki şarkıcı 55 milyona yakın izlenmeye ulaşan klibinden 19 bin 551 dolar kazandığını söyledi.
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Sosyal medya fenomeni Reynmen'in ikinci single çalışması Ela, YouTube'da yayınlandığı ilk gün 18 milyon izlenerek rekor kırdı. Şarkı Spotify'da yayınlandığı gün, ilk sıraya yerleşti ve tüm zamanların Türkiye günlük dinlenme rekorunu kırdı.
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Aleyna Tilki, Demet Akalın, Işın Karaca gibi isimler tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Reymen'in Ela adlı single çalışması aynı zamanda; bugüne kadar Global Top 200 listesine giren ilk Türkçe şarkı oldu. Şarkı, 15 Temmuz 2019 tarihinde Global Top 200 listesinde 72'nci sırada yer aldı.
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Reynmen'in dinlenme ve izlenme rakamları ile tartışma konusu olan Ela'de ne kadar kazandığı merak okunsu oldu. 23 yaşındaki şarkıcı Instagram hesabı üzerinden bir takipçisinin ‘Ela’dan kaç para kazandın?’ sorusuna gelir tablosuyla yanıt verdi.
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Reynmen, ‘Şu an güncel bu para. Berkcan’ın darülaceze yayınında da söylediğim gibi vakıflara ve hayır kurumlarına bağışlanacak’ dedi.
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Reynmen’in paylaştığı tabloya göre Ela adlı şarkıdan toplamda 19 bin 551 dolar yani 110 bin TL kazandığı gözüküyor.
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REYNMEN ELA ŞARKI SÖZLERİ
Yalan söyleme gözlerime bak bu kez Yalan söyleme gözlerime bak bu kez Yalan söyleme gözlerime bak bu kez Gözlerime bak bu kez, gözlerime bak
Nasıl oldu gözlerine kandım Nasıl oldu gözlerine kandım Döner başım yine gözlerin ela Çünkü gözlerin ela ,çünkü gözlerin ela
Yardım et yardım et yardım et yardım et.. Bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep... İnan senden geçemiyorum Yine sarhoş oldum geceliyorum Aklımda sorular çözemiyorum Gündüz mü gece mi bu göremiyorum
Tek sende suç, deme sakın bana etmem kabul Geç sen de vur, beni her seferinde böyle yaparak etsen de tuş Geçmez gurur, harcayıp ömrümü tüketti pişirir ensemde tuz Nerden bulur, düştüm bu belaya bir kere, geliyor erken sonum
Alsam bi dal yine dudaklarından Boşver geçiyor bir ömür gerek yok uzatmanın da Buruk bir şarkısın kulaklarımda Hayat inan bıktım geçilmiyor tuzaklarından
Yalan söyleme gözlerime bak Gözlerime bak ,gözlerime bak
Yalan söyleme gözlerime bak bu kez Yalan söyleme gözlerime bak bu kez Yalan söyleme gözlerime bak bu kez Gözlerime bak bu kez, gözlerime bak
Nasıl oldu gözlerine kandım Nasıl oldu gözlerine kandım Döner başım yine gözlerin ela Çünkü gözlerin ela ,çünkü gözlerin ela
İnan senden geçemiyorum Yine sarhoş oldum geceliyorum Aklımda sorular çözemiyorum Gündüz mü gece mi bu göremiyorum