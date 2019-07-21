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Reynmen Ela şarkısından ne kadar para kazandı?

Reynmen rekorları alt üst ettiği ikinci single çalışması Ela'dan ne kadar para kazandığı sorusuna cevap verdi. 23 yaşındaki şarkıcı 55 milyona yakın izlenmeye ulaşan klibinden 19 bin 551 dolar kazandığını söyledi.

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    Sosyal medya fenomeni Reynmen'in ikinci single çalışması Ela, YouTube'da yayınlandığı ilk gün 18 milyon izlenerek rekor kırdı. Şarkı Spotify'da yayınlandığı gün, ilk sıraya yerleşti ve tüm zamanların Türkiye günlük dinlenme rekorunu kırdı.
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    Aleyna Tilki, Demet Akalın, Işın Karaca gibi isimler tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Reymen'in Ela adlı single çalışması aynı zamanda; bugüne kadar Global Top 200 listesine giren ilk Türkçe şarkı oldu. Şarkı, 15 Temmuz 2019 tarihinde Global Top 200 listesinde 72'nci sırada yer aldı.

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    Reynmen'in dinlenme ve izlenme rakamları ile tartışma konusu olan Ela'de ne kadar kazandığı merak okunsu oldu. 23 yaşındaki şarkıcı Instagram hesabı üzerinden bir takipçisinin ‘Ela’dan kaç para kazandın?’ sorusuna gelir tablosuyla yanıt verdi. 

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    Reynmen, ‘Şu an güncel bu para. Berkcan’ın darülaceze yayınında da söylediğim gibi vakıflara ve hayır kurumlarına bağışlanacak’ dedi.
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    Reynmen’in paylaştığı tabloya göre Ela adlı şarkıdan toplamda 19 bin 551 dolar yani 110 bin TL kazandığı gözüküyor.
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    REYNMEN ELA ŞARKI SÖZLERİ

    Yalan söyleme gözlerime bak bu kez
    Yalan söyleme gözlerime bak bu kez
    Yalan söyleme gözlerime bak bu kez
    Gözlerime bak bu kez, gözlerime bak

    Nasıl oldu gözlerine kandım
    Nasıl oldu gözlerine kandım
    Döner başım yine gözlerin ela
    Çünkü gözlerin ela ,çünkü gözlerin ela

    Yardım et yardım et yardım et yardım et..
    Bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep...
    İnan senden geçemiyorum
    Yine sarhoş oldum geceliyorum
    Aklımda sorular çözemiyorum
    Gündüz mü gece mi bu göremiyorum

    Tek sende suç, deme sakın bana etmem kabul
    Geç sen de vur, beni her seferinde böyle yaparak etsen de tuş
    Geçmez gurur, harcayıp ömrümü tüketti pişirir ensemde tuz
    Nerden bulur, düştüm bu belaya bir kere, geliyor erken sonum

    Alsam bi dal yine dudaklarından
    Boşver geçiyor bir ömür gerek yok uzatmanın da
    Buruk bir şarkısın kulaklarımda
    Hayat inan bıktım geçilmiyor tuzaklarından

    Yalan söyleme gözlerime bak
    Gözlerime bak ,gözlerime bak

    Yalan söyleme gözlerime bak bu kez
    Yalan söyleme gözlerime bak bu kez
    Yalan söyleme gözlerime bak bu kez
    Gözlerime bak bu kez, gözlerime bak

    Nasıl oldu gözlerine kandım
    Nasıl oldu gözlerine kandım
    Döner başım yine gözlerin ela
    Çünkü gözlerin ela ,çünkü gözlerin ela

    İnan senden geçemiyorum
    Yine sarhoş oldum geceliyorum
    Aklımda sorular çözemiyorum
    Gündüz mü gece mi bu göremiyorum
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