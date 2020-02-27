Rian Johnson: Apple kötü karakterlerin iPhone kullanmasına izin vermiyor

27.02.2020 - 11:05 | Son Güncelleme : 27.02.2020 - 11:34
Vanity Fair'e konuşan Rian Johnson, "Bunu size söylemeli miyim, bilmiyorum. Ayıp bir şey olması nedeniyle değil, yazacağım gelecek gizem filmim konusunda her şeyi mahvedebileceği için. Apple, filmlerde iPhone kullanılmasına izin veriyor ama kötüler kamera önünde iPhone kullanamıyor" dedi.
Star Wars: The Last Jedi ile büyük bir çıkış yapan yönetmenin, birçok film için spoiler anlamına gelen bu sözlerinin yeni bir polemiği başlatması bekleniyor.
Rian Johnson’nun yazıp yönettiği, başrollerini Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell ve Christopher Plummer'ın paylaştığı Amerikan polisiye-komedi filmi Bıçaklar Çekildi, geçtiğimiz günlerde devam filmi için onay almıştı.