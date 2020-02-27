Rian Johnson: Apple kötü karakterlerin iPhone kullanmasına izin vermiyor

Vanity Fair'e konuşan Rian Johnson, "Bunu size söylemeli miyim, bilmiyorum. Ayıp bir şey olması nedeniyle değil, yazacağım gelecek gizem filmim konusunda her şeyi mahvedebileceği için. Apple, filmlerde iPhone kullanılmasına izin veriyor ama kötüler kamera önünde iPhone kullanamıyor" dedi.