Rian Johnson: Apple kötü karakterlerin iPhone kullanmasına izin vermiyor

Oscar'a aday gösterilen Amerikan polisiye-komedi filmi Bıçaklar Çekildi'nin (Knives Out) devam filmini çekmeye hazırlanan yönetmen Rian Johnson, Apple'ın filmlerdeki kötü karakterlerin iPhone kullanmasına izin vermediğini açıkladı. Birçok film için spoiler anlamına gelen bu sözlerin yeni bir polemiği başlatması bekleniyor.

27.02.2020 - 11:05 | Son Güncelleme : 27.02.2020 - 11:34

Daniel Craig ve Chris Evans'ın başrolerini paylaştığı Bıçaklar Çekildi (Knives Out) filmiyle 294 milyon dolarlık gişe başarısının yanı sıra en iyi orjinal senaryo dalında Oscar'a aday gösterilen yönetmen Rian Johnson, Apple hakkında açıklama yaptı.
46 yaşındaki yönetmen teknoloji devinin filmlerdeki kötü karakterlerin iPhone kullanırken görülmesine karşı çıktığını söyledi.

Vanity Fair'e konuşan Rian Johnson, "Bunu size söylemeli miyim, bilmiyorum. Ayıp bir şey olması nedeniyle değil, yazacağım gelecek gizem filmim konusunda her şeyi mahvedebileceği için. Apple, filmlerde iPhone kullanılmasına izin veriyor ama kötüler kamera önünde iPhone kullanamıyor" dedi.

Star Wars: The Last Jedi ile büyük bir çıkış yapan yönetmenin, birçok film için spoiler anlamına gelen bu sözlerinin yeni bir polemiği başlatması bekleniyor. 

Rian Johnson’nun yazıp yönettiği, başrollerini Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell ve Christopher Plummer'ın paylaştığı Amerikan polisiye-komedi filmi Bıçaklar Çekildi, geçtiğimiz günlerde devam filmi için onay almıştı. 

Çekim hazırlıklarına başlanan filmin Daniel Craig’in canlandırdığı Dedektif Benoit Blanc karakterinin yeni maceralarının anlatılması bekleniyor.

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