Ricky Gervais Oscar'ı bir şartla parasız da sunabileceğini söyledi

"ÖDÜLÜNÜZÜ ALIN, DEFOLUP GİDİN"

2020 Altın Küre Ödülleri’ne Rick Gervais’ın Hollywood’a verdiği ikiyüzlülük ayarı damga vurmuştu.

ABD-İran’ın savaşın eşiğine gelmesi ve Avustralya’da süren çevre felaketinin gölgesindeki törene siyasi ve toplumsal mesajların damga vurması bekleniyordu. Ancak gecenin sunucusu Ricky Gervais’ın törenin başında yaptığı konuşması sonrası gecenin seyri değişmişti. Gervais şu hicivleri yapmıştı:

“Hepiniz duyarlı olduğunuzu söylüyorsunuz. Ama (Çin’de merdiven altı üretim yapan) Apple, Amazon ve Disney ile çalışıyorsunuz. DEAŞ dijital platform kursa, ilk iş menajerinizi arardınız, değil mi? Ödül alırsanız sakın bu sahneyi politik mesaj vermek için kullanmayın. İnsanlara öğüt verecek konumda değilsiniz. Gerçek dünyadan bihabersiniz. Greta Thunberg kadar tahsiliniz yok. Eğer kazanırsanız, gelin, küçük ödülünüzü kabul edin, menajerinize ve tanrınıza teşekkür edin, defolup gidin.”