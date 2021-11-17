Ridley Scott: Gladyatör 2'nin senaryosu hazır

Haberler 17.11.2021 - 07:03
21 yıldır ikinci film için bekleyen Gladyatör hayranlarına Ridley Scott'tan güzel haber geldi. 84 yaşındaki Ridley Scott; Deadline'a verdiği röportajda ikinci film için senaryoyu tamamladığını söyledi.
Ridley Scott'ın senaryosunu Peter Craig ile birlikte yazdığı filmin konusu henüz belli değil, ancak hikayenin, Gladyatör'de Joaquin Phoenix tarafından canlandırılan Commodus karakterinin yeğeni Lucius'a odaklanacağı tahmin ediliyor.
Gladyatör'de Lucius karakterini canlandıran Spencer Treat Clark'ın, aynı rol ile Gladyatör 2'de yeniden seyirci karşısına çıkacağına dair birtakım söylentiler de var.
Ridley Scott, şu sıralar Napoleon Bonaparte'ın hayatını anlatacak biyografi filmi Kitbag için hazırlanıyor. 2023 yılında vizyona girmesi planlanan Kitbag'de Napoleon'u Joaquin Phoenix'in canlandıracağı kesinleşti. Gladyatör 2, Scott'ın Kitbag'den sonraki projesi olacak.
Ridley Scott ve Gladyatör ekibinin, 2000 yılında vizyona giren filmden itibaren, ikinci bir film hakkında konuştukları biliniyor. Gladyatör'de başrolde yer alan ve unutulmaz Maximus Decimus Meridius karakterine hayat veren Russel Crowe ise, devam filmi konusuna her zaman şüpheyle yaklaştı.
Croqe 2020 yılında Screen Rant'a verdiği röportajda Bununla ilgili konuşmalar yapılıyorsa, ben bu konuya dahil değilim. Akıllarında ne olduğundan emin değilim... 2000 yılından beri aynı konuşmaları yapıyorlar" dedi.