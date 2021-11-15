Ridley Scott'tan süper kahraman filmlerine eleştiri

Haberler 15.11.2021 - 07:23
Yakın zamanda Son Düello (The Last Duel) ve Gucci Ailesi (House of Gucci) filmlerine imza atan Ridley Scott, Deadline'a verdiği röportajda süper kahraman filmlerinin neredeyse sadece görsel efektlere dayandığını söyledi.
Independent Türkçe'nin haberine göre; kendi filmlerindeki karakterlerin eylemlerinin ön plana çıktığını belirten 83 yaşındaki yönetmen "Neredeyse her zaman en iyi filmler, karakterler tarafından yönlendirilir" dedi.
Scott "Eğer isterseniz bundan sonra süper kahramanlara gelelim çünkü onları ezeceğim. Bu lanet filmler sıkıcı. Senaryoları da bir şeye benzemiyor" diye konuştu. İngiliz yönetmen eleştirisinin ardından iyi senaryolu filmlere kendi yapımlarını örnek gösterdi.
Ridley Scott "Sanırım senaryosu harika yazılmış üç süper kahraman filmi yaptım. Biri Sigourney Weaver'la yaptığımız Yaratık (Alien). Bir diğeri lanet Gladyatör (Gladiator), diğeri de Harrison Ford'la çektiğimiz. Bunlar süper kahraman filmleri. Öyleyse neden süper kahraman filmlerinin daha iyi hikayeleri yok? Üzgünüm, raydan çıktım fakat demek istediğim, hadi ama. Çoğunlukla özel efektlerle kurtarılıyorlar ve paranız varsa özel efektlerle çalışan herkes için bu sıkıcı hale geliyor" dedi.
Ünlü yönetmenin işaret ettiği gibi Harrison Ford'un başrolünde yer aldığı Bıçak Sırtı (Blade Runner) sinema tarihinde iz bırakan filmler arasında yer alıyor.
Ridley Scott'tan önce Martin Scorsese ve Francis Ford Coppola gibi yönetmenler özellikle Marvel filmlerini eleştirmiş ve 2019'da ciddi bir tartışma başlatmıştı.
Scott'ın yönetmenliğini yaptığı Son Düello, 15 Ekim'de vizyona girmişti. Merakla beklenen Gucci Ailesi'yse 26 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.