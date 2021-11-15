Ridley Scott'tan süper kahraman filmlerine eleştiri

Ridley Scott "Sanırım senaryosu harika yazılmış üç süper kahraman filmi yaptım. Biri Sigourney Weaver'la yaptığımız Yaratık (Alien). Bir diğeri lanet Gladyatör (Gladiator), diğeri de Harrison Ford'la çektiğimiz. Bunlar süper kahraman filmleri. Öyleyse neden süper kahraman filmlerinin daha iyi hikayeleri yok? Üzgünüm, raydan çıktım fakat demek istediğim, hadi ama. Çoğunlukla özel efektlerle kurtarılıyorlar ve paranız varsa özel efektlerle çalışan herkes için bu sıkıcı hale geliyor" dedi.