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Rihanna Crop Over Festivali'ne damga vurdu

Rihanna ülkesi Barbados'ta düzenlenen Crop Over Festivali'ne pembe tüylerden oluşan kıyafetiyle damga vurdu.

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    ABD'deki saldırılar sonrası Donald Trump'a atıfta bulunurak "Öyle bir dünya düşünün ki AK-47 almak vize almaktan daha kolay" sözleriyle gündeme damga vuran Rihanna bu yıl da Barbados'ta düzenlenen Crop Over Festivali'ni kaçırmadı.

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    Ri-Ri festivalde yine kendinden bekleneni yaptı ve oldukça ilginç bir kıyafet tercihinde bulundu.
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    Barbados hükümeti tarafından ülkesinin Sıra dışı ve Tam Yetkili Elçisi olarak atanan Rihanna, dev pembe tüylerle süslü kıyafetiyle festivale damga vurdu.

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    Crop Over adı verilen festivalde bulutsu tasarımıyla boy gösteren Rihanna, stilini yeşil göz makyajı ve gözlükleriyle tamamladı.
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    Barbados’ta her yıl temmuz sonu, ağustos başında hasat kutlamalarının yapıldığı festivalde ağustosun ilk Pazartesi günü Kadooment Günü düzenleniyor.
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    Rihanna, geleneksel olarak kutlanan bu renkli güne daha önceki yıllarda da farklı kostümlerle katılmıştı.
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