Rio Karnavalı başladı (Kare kare görsel şölen)

Her yıl geleneksel olarak Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen ve dünyanın en büyükleri arasında gösterilen Rio Karnavalı başladı.

Dünyanın en büyük karnavallarından Rio Karnavalı için yüzbinlerce turist her yıl olduğu gibi bu yıl da Brezilya'ya akın etti.