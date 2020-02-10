Rio Karnavalı başladı (Kare kare görsel şölen)

Dünyanın en büyük karnavallarından Rio Karnavalı, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde başladı. Festivalden renkli görüntüler ortaya çıktı. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey AP) Her yıl geleneksel olarak Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen ve dünyanın en büyükleri arasında gösterilen Rio Karnavalı başladı. Dünyanın en büyük karnavallarından Rio Karnavalı için yüzbinlerce turist her yıl olduğu gibi bu yıl da Brezilya'ya akın etti. Milyonlarca kişinin katılması beklenen festivalde, samba okulları ve katılımcılar sokaklarda renkli görüntüler oluşturdu.İşte Rio Karnavalı'ndan yansıyan kareler...