Rio Karnavalı'ndan renkli kareler (2019)
Her yıl geleneksel olarak Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen ve dünyanın en büyükleri arasında gösterilen Rio Karnavalı başladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğin bazı bölümlerinde Sabrina Sato sunuculuk yaparken futbol yıldızı Neymar da festivalde boy gösterdi. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey & AFP)
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1Dünyanın en büyük karnavallarından Rio Karnavalı için yüzbinlerce turist her yıl olduğu gibi bu yıl da Brezilya'ya akın etti.
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2Olağanüstü karnaval için Brezilya'nın en ünlü samba okullarının öğrencileri danslarını sergilerken, festival özel hazırlanan rengarenk kıyafetlere sahne oldu.
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3Etkinliğe yaklaşık 2 milyonu turist olmak üzere yaklaşık 7 milyon kişinin katılım sağlaması bekleniyor.
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İşte Rio Karnavalı'ndan yansıyan kareler...
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