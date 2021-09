Risky Business filmindeki otomobil değerinin 47 katına satıldı

Birçok filmde neredeyse başrol oyuncusu kadar gördüğümüz otomobil modelleri, kimi zaman uçurumdan atlayarak sanat uğruna kendilerini feda ediyor; kimi zaman da robota dönüşerek dünyayı kurtarıyorlar. Sinema tarihi boyunca binlerce arabayla karşılaştık. Bazılarını hala unutamamışken bazıları da aklımızından bir anda silindi. Ancak kimi arabalar var ki en az filmler kadar efsaneleşti. Onlar her ne kadar Oscar’a aday gösterilmeseler de markalarına hem tanınırlık hem de para kazandırıyorlar. İşte sinema tarihine damga vuran otolobiller...

Gone in 60 Seconds (1974) 1967 Model Shelby Mustang GT500 Eleanor

The Italian Job (1969) 1967 Model Austin Mini Cooper S 1275

Back to the Future (1985-1990) Delorean DMC-12

The Dukes of Hazzard (2005) 1969 Model Dodge Charger "General Lee"

The Transporter (2002) 2004 Audi A8 6.0 Quattro

Smokey and the Bandit (1977)

1977 Model Pontiac Firebird Trans Am