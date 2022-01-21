Robbie Williams’ın koleksiyonundaki 3 Banksy eseri açık artırmaya çıkıyor

Haberler 21.01.2022 - 10:31
Farklı ülkelerde yaptığı çarpıcı duvar resimleriyle ünlenen ancak gerçek kimliği bilinmeyen Banksy'nin klasikleşmiş eserleri açık artırmaya çıkıyor…
Ünlü şarkıcı Robbie Williams’ın koleksiyonunda bulunan eserler Sothbey’s mü
zayede evi tarafından satışa çıkarılacak. 2 Mart’ta İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşecek açık artırmada Girl With Balloon, Kissing Coppers ve Vandalised Oils (Choppers) isimli eserlerler satışta olacak.
Bristol’dan çıkan sanatçının her bir eserinin milyonlarca dolara satılması bekleniyor.
Etkisini popüler kültürde de hissettiren Girl With Balloon (Balonlu Kız), ilk olarak 2002’de Waterloo Köprüsü’nde ortaya çıktı. 2018 yılında satışa çıkan aynı eser, 1.1 milyon pounda satıldı fakat kendi kendini imha ederek uluslararası kamuoyunda şok etkisi yarattı.
Parçalara bölünen eser 2021 yılında Love is in the Bin (Aşk çöpte) ismiyle tekrar müzayedeye çıkmış ve 18.582.000 pounda satıldı.
Öte yandan iki İngiliz polisin birbirini öperken resmedildiği Kissing Coppers isimli eserin ise 3.5-4.5 milyon dolar arasında satılması bekleniyor.