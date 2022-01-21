Robbie Williams’ın koleksiyonundaki 3 Banksy eseri açık artırmaya çıkıyor

Etkisini popüler kültürde de hissettiren Girl With Balloon (Balonlu Kız), ilk olarak 2002’de Waterloo Köprüsü’nde ortaya çıktı. 2018 yılında satışa çıkan aynı eser, 1.1 milyon pounda satıldı fakat kendi kendini imha ederek uluslararası kamuoyunda şok etkisi yarattı.