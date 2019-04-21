Robert Downey Jr: Kendini çok ciddiye alan hiçbir film ilgimi çekmiyor
Avengers: Endgame filmiyle bir kez daha Demir Adam olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Robert Downey Jr, “Kendini çok ciddiye alan hiçbir film ilgimi çekmiyor. Süper kahraman filmlerinin bu kadar etkileyici olması bana da ilginç geliyor” dedi.
-
1
Daha gösterime girmeden ön bilet satışlarında rekor kıran Avengers: Endgame filminin yıldızı Robert Downey Jr, canlandırdığı efsane karakter Demir Adam’la (Iron Man) ilgili konuştu.
-
2
Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a röportaj veren ünlü oyuncu, “Disney ve Marvel ile aktif olarak çalışmaya devam etmek isterim. Ama beni bilen bilir. Çabuk sıkılan bir yapım vardır. Eğer bir rolde bu kadar uzun süre kaldıysam, bu onların beni istemesi ve tutmaları sayesinde oldu” dedi.
-
3
“Kendini çok ciddiye alan hiçbir film ilgimi çekmiyor” diyen Downey Jr, “Süper kahraman filmlerinin bu kadar etkileyici olması bana da ilginç geliyor. İnsanlar bu filmlere kendilerini çok kaptırıyorlar. Ben dahil... Bu filmlerde rahatlık, mizah, teknoloji ve kahramanlık var” dedi.
-
4
Ünlü oyuncu, “Marvel’da kalabilmek için çok çalışman lazım. Marvel çalışmayan, işini iyi yapmayan, hak etmeyen kimseye kucak açmıyor. İşini iyi yapmak yetmiyor, işini çok iyi yapacaksın kural bu” ifadesini kullandı.
-
5
“Iron Man’e başladığımda 40’lı yaşlarımdaydım şimdi 50’lerdeyim” diyen ünlü oyuncu, “Marvel’la uzun bir işbirliğin olunca diğer birçok işi askıya alıyorsun. Askıya almadıklarımdan üzerinde çalıştığım birkaç proje var. Belki yönetmenlik yaparım. Kameranın diğer tarafına geçmek de eğlenceli olabilir. Belki de nefret ederim kamera arkasından ve kamerayı kendime çevirip nasıl oynayacaklarını gösteririm” şeklinde konuştu.