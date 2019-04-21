Robert Downey Jr: Kendini çok ciddiye alan hiçbir film ilgimi çekmiyor

Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a röportaj veren ünlü oyuncu, “Disney ve Marvel ile aktif olarak çalışmaya devam etmek isterim. Ama beni bilen bilir. Çabuk sıkılan bir yapım vardır. Eğer bir rolde bu kadar uzun süre kaldıysam, bu onların beni istemesi ve tutmaları sayesinde oldu” dedi.