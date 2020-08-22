Robert Downey Jr ve Johnny Depp, Sherlock Holmes 3'te buluşuyor

Robert Downey Jr'ın; Sherlock Holmes 3 filminde, boşanma davası nedeniyle yıpranan ve ikinci bir şansı hak ettiğini düşündüğü Johnny Depp ile birlikte rol almak istediği, 30 yıllık arkadaşların ilk defa aynı projede yer alacağı iddia edildi.

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22.08.2020 - 11:47

Avengers: Endgame ile Demir Adam (Iron Man) karakterine veda eden ve Marvel'den ayrılan Robert Downey Jr. uzun bir aranın ardından Sherlock Holmes rolü için yeniden hazırlanıyor. 55 yaşındaki oyuncunun serinin 3 filminde Karayip Korsanları’nın yıldızı Johnny Depp ile birlikte rol alacağı iddia edildi.

We Got This Covered’ın haberine göre; Downey Jr, eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığı yönündeki iddialarla gündemde olan arkadaşı Depp’i henüz açıklanmayan bir rolle Warner Bros. projesine getirdi.or.

Robert Downey Jr.’a yakın bir kaynak zor bir dönemden geçen Depp’e üzülen aktörün bir sonraki Sherlock Holmes filmi için Depp’e rol teklif ettiğini önü sürdü.

National Enquirer’a konuşan kaynak, “Johnny ve Robert’ın 30 yıllık çok özel bir ilişkileri var” ifadelerini kullandı.





Haberlere göre Robert Downey Jr, Amber Heard ile aralarında süren dava nedeniyle kariyerinin ciddi biçimde etkileren Johnny Depp'in kendisini telafi etmek için ikinci bir şansı hak ettiğini düşünüyor.

Öte yandan söylentinin şu ana kadar herhangi bir resmi kaynak tarafından doğrulanmadığının altı çizildi. Johnny Depp’te teklif edildiği belirtilen rolün ne olduğuna dair herhangi bir ipucu verilmese de hayli önemli bir rol olabileceği tahmin ediliyor.





Bu açıdan Depp’in hikayede yer alan kötü karakterlerden birini canlandırması olası görünüyor.

İkili şu ana kadar herhangi bir filmde karşılıklı yer almamıştı. Vizyona giriş tarihi ertelenen filmin yönetmen koltuğunda Dexter Fletcher yer alıyor.