Robert Downey Jr ve Matt Damon, Christopher Nolan'ın yeni filminde buluşuyor

Haberler 03.11.2021 - 12:02
Christopher Nolan'ın Tenet'in ardından hayata geçireceği; atom bombasının mucidi olarak anılan bilim insanı J. Robert Oppenheimer’ı konu alan filminin kadrosu şekilleniyor.
İsmi Oppenheimer olarak belirlenen filmin başrolünde Christopher Nolan ile The Dark Knight filmleri dahil olmak üzere Inception ve Dunkirk’te birlikte çalışan Cillian Murphy yer alacak.
Murhpy, filmde J. Robert Oppenheimer’ı canlandırırken; bu yıl A Quiet Place Part II ve Jungle Cruise yapımlarında karşımıza çıkan Emily Blunt ise Robert Oppenheimer eşi Katherine Oppenheimer’a hayat verecek.
Cillian Murphy ve Emily Blunt’ın yanı sıra filmin oyuncu kadrosuna çok önemli iki isim daha dâhil oldu.
Variety’nin haberine göre; Avengers: Endgame'de bir efsaneye dönüşen, son olarak Dolittle ile seyirci karşısına çıkan Robert Downey Jr. ile Matt Damon, Oppenheimer'da buluşacak.
Oppenheimer filmi Kai Bird ve Martin J. Sherwin'in yazarı olduğu Nobel ödüllü American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer kitabından uyarlanacak.
Oppenheimer, 21 Temmuz 2023 tarihinde sinemalardaki yerini alacak.
Oppenheimer, 21 Temmuz 2023 tarihinde sinemalardaki yerini alacak.