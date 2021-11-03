Robert Downey Jr ve Matt Damon, Christopher Nolan'ın yeni filminde buluşuyor

İngiliz film yönetmeni, senarist ve yapımcı Christopher Nolan yeni filmi Oppenheimer'ın'da Hollywood yıldızları Robert Downey Jr ve Matt Damon'ı bir araya getirecek.

Haberler 03.11.2021 - 12:02

Robert Downey Jr ve Matt Damon, Christopher Nolan'ın yeni filminde buluşuyor - 1

Christopher Nolan'ın Tenet'in ardından hayata geçireceği; atom bombasının mucidi olarak anılan bilim insanı J. Robert Oppenheimer’ı konu alan filminin kadrosu şekilleniyor.

Robert Downey Jr ve Matt Damon, Christopher Nolan'ın yeni filminde buluşuyor - 2

İsmi Oppenheimer olarak belirlenen filmin başrolünde Christopher Nolan ile The Dark Knight filmleri dahil olmak üzere Inception ve Dunkirk’te birlikte çalışan Cillian Murphy yer alacak.

Robert Downey Jr ve Matt Damon, Christopher Nolan'ın yeni filminde buluşuyor - 3

Murhpy, filmde J. Robert Oppenheimer’ı canlandırırken; bu yıl A Quiet Place Part II ve Jungle Cruise yapımlarında karşımıza çıkan Emily Blunt ise Robert Oppenheimer eşi Katherine Oppenheimer’a hayat verecek.

Robert Downey Jr ve Matt Damon, Christopher Nolan'ın yeni filminde buluşuyor - 4

Cillian Murphy ve Emily Blunt’ın yanı sıra filmin oyuncu kadrosuna çok önemli iki isim daha dâhil oldu.

Robert Downey Jr ve Matt Damon, Christopher Nolan'ın yeni filminde buluşuyor - 5

Variety’nin haberine göre; Avengers: Endgame'de bir efsaneye dönüşen, son olarak Dolittle ile seyirci karşısına çıkan Robert Downey Jr. ile Matt Damon, Oppenheimer'da buluşacak.

Robert Downey Jr ve Matt Damon, Christopher Nolan'ın yeni filminde buluşuyor - 6

Oppenheimer filmi Kai Bird ve Martin J. Sherwin'in yazarı olduğu Nobel ödüllü American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer kitabından uyarlanacak.

Oppenheimer, 21 Temmuz 2023 tarihinde sinemalardaki yerini alacak.

Robert Downey Jr ve Matt Damon, Christopher Nolan'ın yeni filminde buluşuyor - 7

Oppenheimer, 21 Temmuz 2023 tarihinde sinemalardaki yerini alacak.

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER