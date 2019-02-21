Robert Downey Jr’dan Captain Marvel’a destek

Geçmişte, dünyada yaşadığını ve burada bir hayatı olduğunu hatırlamaya başlayan genç kadının güvenebileceği tek kişi Shield çalışanı Nick Fury’dir. Geçmişini keşfettikçe, özel güçlerine dair bilmediği detayları da keşfeden süper kahraman, bir yandan şekil değiştiren düşmanları Skrull ırkı ve onu ölümden kurtarıp kendileri gibi güçlü yapan erdemli Kere ırkı arasındaki savaşta önemli bir rol oynayacak. Free ve Skrull ırkları, dünyayı savaş alanı olarak seçmiş, gizli istila planı işlemeye başlamıştır.