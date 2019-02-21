Robert Downey Jr’dan Captain Marvel’a destek
ntv.com.tr
Iron Man (Demir Adam) lakaplı Tony Stark karakteriyle tanınan Robert Downy Jr. Instagram hesabından Captain Marvel fragmanını yayınladı. Fragman, Avengers’ın (Yenilmezler) orijinal filmindeki karakterlere bir saygı duruşu niteliği taşıyor.
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Captain Marvel’ın son yayınlanan tanıtım filmi, Avengers’ın (Yenilmezler) orijinal filmindeki karakterlere bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Dolayısıyla Marvel’ın Sinematik Evreni oyuncularının son fragmana desteklerini göstermeleri bir sürpriz sayılmaz.
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Iron Man (Demir Adam) lakaplı Tony Stark karakteriyle tanınan Robert Downey Jr. Instagram hesabından Captain Marvel tanıtımını yayınladı.
“Bazıları inşa edildi. Bazıları yapıldı. Bazıları doğdu. 8 Mart’ta bir kahramanın yükselişine tanık olun. Marvel Stüdyoları’ndan bilet alın” notunu yazdı.
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Fragmanda Iron Man, Captain America ve Thor karakteri bir arada görülüyor. Daha önce pek çok fragmanı yayınlanan Captain Marvel’ın son fragmanında ilk kez Brie Larson’ın hayat verdiği Captain Marvel karakteri Avengers’ın (Yenilmezler) bir parçası olarak hissettiriyor.
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Downey Jr’ın Captain Marvel paylaşımı, Marvel filmlerinin hayranlarını heyecanlandırdı. Downey Jr’ın takipçileri, “Robert bir şeyi paylaşıyorsa o kesinlikle çok iyidir” benzeri yorumlar yaptı.
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5Brie Larson’ın yanı sıra Jude Law ve Gemma Chan’in de başrolleri paylaştığı Captain Marvel, 1995 yılında Carol Danvers’ın, Kaptan Amerika oluşunu konu ediniyor.
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Geçmişte, dünyada yaşadığını ve burada bir hayatı olduğunu hatırlamaya başlayan genç kadının güvenebileceği tek kişi Shield çalışanı Nick Fury’dir. Geçmişini keşfettikçe, özel güçlerine dair bilmediği detayları da keşfeden süper kahraman, bir yandan şekil değiştiren düşmanları Skrull ırkı ve onu ölümden kurtarıp kendileri gibi güçlü yapan erdemli Kere ırkı arasındaki savaşta önemli bir rol oynayacak. Free ve Skrull ırkları, dünyayı savaş alanı olarak seçmiş, gizli istila planı işlemeye başlamıştır.
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Film, dünya üzerindeki bu savaşta, tarafını seçmek ve bir süper kahraman olmanın anlamını keşfetmek durumunda kalan Carol Danvers’ı yakından tanımayı sağlayacak, çocukluğuna ve güçlerinden önceki dönemine de flashback yapacak.