Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri)

Araya bir de hiçliğin ortasına yolculuk yapan bilim kurgu türündeki "High Life" filmini sıkıştıran Pattinson'ın en büyük sıçraması 2019'daki The Lighthouse'daki performansı sayesinde oldu. Robert Eggers'in 1920’li ve 1940’lı yılların ekipmanlarını kullanarak 35 mm kamerayla siyah beyaz olarak çektiği filmde aktör başrolü Willem Dafoe ile paylaştı ve en az onun kadar takdir topladı. Johny Depp ile başrolü paylaştığı Barbarları Beklerken, bayrağı Ben Affleck'ten devraldığı Batman ve vizyona girmesi merakla beklenen Tenet aktörün bu yılki projelerinden.

Ring of the Nibelungs (Giselher) 2004

The Haunted Airman (Toby Jugg) 2006

The Bad Mother's Handbook (Daniel Gale) 2007