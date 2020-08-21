Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri)

Alacakaranlık (The Twilight) serisinde canlandırdığı Edward Cullen rolüyle kariyerinde zirve yapan Robert Pattinson; daha sonra başka projelerde yer alsada, eski rol arkadaşı Kristen Stewart'ın gölgesinde kaldı. Birçok filmde oynamasına rağmen gündeme gelemeyen 34 yaşındaki oyuncu bugünlerde ise manşetlerden düşmüyor. Christopher Nolan imzalı Tenet'in başrolünde yer alan Pattinson, aynı zamanda The Batman filmi için de önümüzdeki ay çekimlere başlıyor. Kariyerinde muhteşem bir geri dönüşe imza atan Robert Pattinson Tenet ile 16 Ağustos'ta, Batman ile ise 21 Ekim 2021'de seyirci karşısında olacak. İşte sinema ve eğlence dünyasının zirvesindeki Pattinson'ın başarısının arkasındaki filmler...

NTV 21.08.2020 - 08:46

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 1
Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet'in başrolünde 34 yaşındaki aktör Robert Pattinson var.

16 Ağustos'ta vizyona girecek olan filmin senaryosunu bir kez kapalı kapılar ardında okuduğunu, senaryonun türler arasında gelip gittiğini ve bu rolün kendisine nasıl verildiğini hala anlamadığını açıklayan aktörün kariyeri de türler arasında bir yolculuk gibi.
Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 2
Pattinson'ın "Filmi izlemiş olsam sebepsiz olarak nefret ederdim" diyerek pişmanlığını ifade ettiği roman uyarlaması Alacakaranlık ne olursa olsun aktöre şöhret diyarının kapısını açtı.
Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 3
Serinin 4 filminde vampir Edward'a hayat veren aktörün yıllar sonra yaptığı "Alacakaranlık aslında bir sanat filmiydi" açıklaması geçmişindeki kara lekeyi temizleme çabası olarak görülebilir.
Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 4

Aktör 2010 çıkışlı romantik dram türündeki Beni Unutma'daki performansıyla Teen Choice En İyi Drama Filmi Erkek Oyuncusu Ödülü'nü aldı. Yani ergenlik çağındaki kızların gözdesi olmaya bir süre daha devam etti.

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 5

PATTİNSON BÜYÜDÜKÇE, ROLLERİ DE BÜYÜDÜ

Pattinson 2012'de David Cronenberg imzalı Cosmopolis'te oynadı. 

İzlemesi zor bu film kimi sinemasever için hayalkırılığı olsa da aktör için başarı tablosuna atılmış bir çentik anlamına geliyordu.

Life'de James Dean'in arkadaşı fotoğrafçı Dennis Stock'a  Altın Palmiye adayı Soygun'da ise kardeşini hapisten çıkarmaya çalışan Connie'ye hayat verdi.

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 6

Araya bir de hiçliğin ortasına yolculuk yapan bilim kurgu türündeki "High Life" filmini sıkıştıran Pattinson'ın en büyük sıçraması 2019'daki The Lighthouse'daki performansı sayesinde oldu.

Robert Eggers'in 1920’li ve 1940’lı yılların ekipmanlarını kullanarak 35 mm kamerayla siyah beyaz olarak çektiği filmde aktör başrolü Willem Dafoe ile paylaştı ve en az onun kadar takdir topladı.

Johny Depp ile başrolü paylaştığı Barbarları Beklerken, bayrağı Ben Affleck'ten devraldığı Batman ve vizyona girmesi merakla beklenen Tenet aktörün bu yılki projelerinden.

İşte Robert Pattison'ın rol aldığı tüm filmler...

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 7

Gurur dünyası (Older Rawdy Crawley) 2004

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 8

Ring of the Nibelungs (Giselher) 2004

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 9

Harry Potter ve Ateş Kadehi (Cedric Diggory) 2005

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 10

The Haunted Airman  (Toby Jugg) 2006

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 11

The Bad Mother's Handbook (Daniel Gale) 2007

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 12

How to Be (Art) 2008

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 13

Little Ashes (Salvador Dalí) 2008

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 14

Alacakaranlık (Edward Cullen) 2008

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 15

The Summer House  (Richard) 2009

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 16

Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay (Edward Cullen)

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 17

Beni unutma (Tyler Hawkins) 2010

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 18

Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma (Edward Cullen) 2010

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 19

Aşkın büyüsü (Jacob) 2011

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 20

Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1 (Edward Cullen) 2011

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 21

Aşkım Benim (Georges Duroy) 2012

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 22

Cosmopolis (Eric Packer) 2012

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 23

Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 (Edward Cullen) 2012

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 24

Takip (Rey) 2014

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 25

Yıldız Haritası (Jerome Fontana)

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 26

Çöl Kraliçesi (T.E. Lawrence)

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 27

Life (Dennis Stock) 2015

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 28

Bir Liderin Çocukluğu (Charles / The Leader) 2015

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 29

Kayıp Şehir Z (Henry Costin) 2016

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 30

Soygun (Connie Nikas) 2017

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 31

Fear & Shame (Robert Pattinson) 2017

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 32

Küçük Hanım (Samuel Alabaster) 2018

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 33

High Life (Monte) 2018

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 34

Deniz Feneri (Thomas Howard) 2019

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 35

The King (The Dauphin) 2019

Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri) - 36

Waiting for the Barbarians (Officer Mandel) 2019

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