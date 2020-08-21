Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri)
Alacakaranlık (The Twilight) serisinde canlandırdığı Edward Cullen rolüyle kariyerinde zirve yapan Robert Pattinson; daha sonra başka projelerde yer alsada, eski rol arkadaşı Kristen Stewart'ın gölgesinde kaldı. Birçok filmde oynamasına rağmen gündeme gelemeyen 34 yaşındaki oyuncu bugünlerde ise manşetlerden düşmüyor. Christopher Nolan imzalı Tenet'in başrolünde yer alan Pattinson, aynı zamanda The Batman filmi için de önümüzdeki ay çekimlere başlıyor. Kariyerinde muhteşem bir geri dönüşe imza atan Robert Pattinson Tenet ile 16 Ağustos'ta, Batman ile ise 21 Ekim 2021'de seyirci karşısında olacak. İşte sinema ve eğlence dünyasının zirvesindeki Pattinson'ın başarısının arkasındaki filmler...
Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet'in başrolünde 34 yaşındaki aktör Robert Pattinson var.
16 Ağustos'ta vizyona girecek olan filmin senaryosunu bir kez kapalı kapılar ardında okuduğunu, senaryonun türler arasında gelip gittiğini ve bu rolün kendisine nasıl verildiğini hala anlamadığını açıklayan aktörün kariyeri de türler arasında bir yolculuk gibi.
Pattinson'ın "Filmi izlemiş olsam sebepsiz olarak nefret ederdim" diyerek pişmanlığını ifade ettiği roman uyarlaması Alacakaranlık ne olursa olsun aktöre şöhret diyarının kapısını açtı.
Serinin 4 filminde vampir Edward'a hayat veren aktörün yıllar sonra yaptığı "Alacakaranlık aslında bir sanat filmiydi" açıklaması geçmişindeki kara lekeyi temizleme çabası olarak görülebilir.
Aktör 2010 çıkışlı romantik dram türündeki Beni Unutma'daki performansıyla Teen Choice En İyi Drama Filmi Erkek Oyuncusu Ödülü'nü aldı. Yani ergenlik çağındaki kızların gözdesi olmaya bir süre daha devam etti.
PATTİNSON BÜYÜDÜKÇE, ROLLERİ DE BÜYÜDÜ
Pattinson 2012'de David Cronenberg imzalı Cosmopolis'te oynadı.
İzlemesi zor bu film kimi sinemasever için hayalkırılığı olsa da aktör için başarı tablosuna atılmış bir çentik anlamına geliyordu.
Life'de James Dean'in arkadaşı fotoğrafçı Dennis Stock'a Altın Palmiye adayı Soygun'da ise kardeşini hapisten çıkarmaya çalışan Connie'ye hayat verdi.
Araya bir de hiçliğin ortasına yolculuk yapan bilim kurgu türündeki "High Life" filmini sıkıştıran Pattinson'ın en büyük sıçraması 2019'daki The Lighthouse'daki performansı sayesinde oldu.
Robert Eggers'in 1920’li ve 1940’lı yılların ekipmanlarını kullanarak 35 mm kamerayla siyah beyaz olarak çektiği filmde aktör başrolü Willem Dafoe ile paylaştı ve en az onun kadar takdir topladı.
Johny Depp ile başrolü paylaştığı Barbarları Beklerken, bayrağı Ben Affleck'ten devraldığı Batman ve vizyona girmesi merakla beklenen Tenet aktörün bu yılki projelerinden.
İşte Robert Pattison'ın rol aldığı tüm filmler...
Gurur dünyası (Older Rawdy Crawley) 2004
Ring of the Nibelungs (Giselher) 2004
Harry Potter ve Ateş Kadehi (Cedric Diggory) 2005
The Haunted Airman (Toby Jugg) 2006
The Bad Mother's Handbook (Daniel Gale) 2007
Little Ashes (Salvador Dalí) 2008
Alacakaranlık (Edward Cullen) 2008
The Summer House (Richard) 2009
Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay (Edward Cullen)
Beni unutma (Tyler Hawkins) 2010
Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma (Edward Cullen) 2010
Aşkın büyüsü (Jacob) 2011
Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1 (Edward Cullen) 2011
Aşkım Benim (Georges Duroy) 2012
Cosmopolis (Eric Packer) 2012
Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 (Edward Cullen) 2012
Yıldız Haritası (Jerome Fontana)
Çöl Kraliçesi (T.E. Lawrence)
Bir Liderin Çocukluğu (Charles / The Leader) 2015
Kayıp Şehir Z (Henry Costin) 2016
Soygun (Connie Nikas) 2017
Fear & Shame (Robert Pattinson) 2017
Küçük Hanım (Samuel Alabaster) 2018
Deniz Feneri (Thomas Howard) 2019
The King (The Dauphin) 2019
Waiting for the Barbarians (Officer Mandel) 2019